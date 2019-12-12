455 bin kişinin kredi kartının çalındığı iddiası yalanlandı		 
Karizmatik kışlık kazak ve hırka seçimleri		 
Bakan Gül: Bu yargıya kimse leke düşüremez		 
Fed faiz kararını açıkladı		 
Albayrak: Merkez Bankasını İstanbul'a taşıyoruz		 
Uçan otomobil satışa çıktı! Video		 
ŞOK, A101 ve BİM fırsat ürünleri (10-14) Foto Galeri		 
Advertisement
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Türkiye ile Libya arasında imzalanan mutabakat 8 Aralık'ta yürürlüğe girecek

Cumhurbaşkanı kararıyla Türkiye ile Libya arasında imzalanan mutabakat muhtırasının yürürlük tarihi 8 Aralık olarak belirlendi.
 12 Aralık 2019 05:46
Yazdır
Türkiye ile Libya arasında imzalanan mutabakat 8 Aralık'ta yürürlüğe girecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan kararda, 27 Kasım'da İstanbul'da imzalanan "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Libya Devleti Ulusal Mutabakat Hükümeti Arasında Akdeniz'de Deniz Yetki Alanlarının Sınırlandırılmasına İlişkin Mutabakat Muhtırası"nın yürürlük tarihinin 8 Aralık 2019 olarak tespit edildiği belirtildi.

Söz konusu karar, 9 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 3'üncü maddesi gereğince verildi.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Bisiklet Yolları Yönetmeliği
12 Aralık 2019 05:41		 Türkiye Adalet Akademisi Meslek Öncesi Eğitime Dair Yönetmelik
12 Aralık 2019 03:39
Ticaret Sicil Yönetmeliğinde Değişiklik
12 Aralık 2019 03:37		 Bakan Gül: Yargı yetkisi münhasıran yargıya aittir
12 Aralık 2019 02:11
Türkiye'den ABD'de kabul edilen skandal tasarıya sert tepki
12 Aralık 2019 02:09		 Artvin'de kar ve tipi nedeniyle yaylada mahsur kalan 2 kişi kurtarıldı
12 Aralık 2019 00:18
12 Aralık 2019'dan önemli gündem başlıkları
12 Aralık 2019 00:01		 Rabia Naz Komisyonu toplandı: Mezarı açılabilir
11 Aralık 2019 23:27
Burhan Kuzu: Davutoğlu ve Babacan'ın partileri tutmaz
11 Aralık 2019 22:54		 AB Türkiye Delegasyonundan 'vize muafiyeti' açıklaması
11 Aralık 2019 22:49
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
05:46 - Türkiye ile Libya arasında imzalanan mutabakat 8 Aralık'ta yürürlüğe girecek05:41 - Bisiklet Yolları Yönetmeliği03:39 - Türkiye Adalet Akademisi Meslek Öncesi Eğitime Dair Yönetmelik03:37 - Ticaret Sicil Yönetmeliğinde Değişiklik02:11 - Bakan Gül: Yargı yetkisi münhasıran yargıya aittir02:09 - Türkiye'den ABD'de kabul edilen skandal tasarıya sert tepki00:50 - Bolu Dağı Tüneli trafiğe kapatılacak00:18 - Artvin'de kar ve tipi nedeniyle yaylada mahsur kalan 2 kişi kurtarıldı00:10 - Antalya'nın en güzel yeri... Kekova00:03 - Kurumsal alım tarihleri birbirine yakın olduğu için kadrolar boş kalacak
00:01 - 12 Aralık 2019'dan önemli gündem başlıkları00:00 - Son yılların en düşük kredi oranını kaçırmayın!23:33 - Bir türlü uslanmıyorlar! Cadde ortasında drift yaptı23:27 - Rabia Naz Komisyonu toplandı: Mezarı açılabilir23:21 - Krem verilerek gönderilmişti, kolunda kırık olduğu ortaya çıktı23:16 - Plakasını tıraş köpüğüyle kapatan sürücüye para cezası23:11 - 455 bin kişinin kredi kartının çalındığı iddiası yalanlandı23:06 - Kuzey Marmara Otoyol Projesi'nde sona yaklaşıldı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2019 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Milletvekillerinin, araçlarına çakar takmalarını doğru buluyor musunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Kurumsal alım tarihleri birbirine yakın olduğu için kadrolar boş kalacak
Son yılların en düşük kredi oranını kaçırmayın!
Antalya'nın en güzel yeri... Kekova
Bolu Dağı Tüneli trafiğe kapatılacak
12 Aralık 2019'dan önemli gündem başlıkları
Artvin'de kar ve tipi nedeniyle yaylada mahsur kalan 2 kişi kurtarıldı
Türkiye'den ABD'de kabul edilen skandal tasarıya sert tepki
Bakan Gül: Yargı yetkisi münhasıran yargıya aittir
Türkiye Adalet Akademisi Meslek Öncesi Eğitime Dair Yönetmelik
Ticaret Sicil Yönetmeliğinde Değişiklik
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
11.12.2019 psg vs galatasaray maçı 6
Beinsports'un küçücük görüntülere bile telif atmasi 1
ben hep doğruları söylerim 3
2020 3
letgo 2
ali ihsan yavuz 3
Bana nobel ödülü verilirse almam 4
yeni yıldan beklentiler 3
tavla 3
teste tabi tutmak 3
SON İLANLAR
TÜBİTAK 44 Personel Alacak
TÜBİTAK 7 Personel Alacak
Hacettepe Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Konya Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Aksaray Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Tarsus Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı- Güncellendi
Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Bursa Teknik Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam