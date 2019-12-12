Akdeniz'de 4,9 büyüklüğünde deprem
Akdeniz'de Girit Adası açıklarında 4,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.Depremde ilk belirlemelere göre can kaybı yada maddi hasar meydana gelmedi.
|12 Aralık 2019 06:41
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