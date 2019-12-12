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Akdeniz'de 4,9 büyüklüğünde deprem

Akdeniz'de Girit Adası açıklarında 4,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.Depremde ilk belirlemelere göre can kaybı yada maddi hasar meydana gelmedi.
 12 Aralık 2019 06:41
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Akdeniz'de 4,9 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 06.05'te Girit Adası'nın güney doğusu açıklarında 4,9 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi.

Depremin deniz yüzeyinin yaklaşık 7 kilometre derinliğinde meydana geldiği tespit edildi.
Anadolu Ajansı
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