Adana'da aranan hükümlülere şafak operasyonu
52 hükümlünün yakalanması için düzenlenen eş zamanlı operasyonda aranan kişilerin evlerine baskın yapıldı
|12 Aralık 2019 07:21
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Adana'da, çeşitli suçlardan aranan hükümlülere yönelik şafak vakti eş zamanlı operasyon düzenlendi.
İl Emniyet Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, çeşitli suçlardan hüküm giyen ve haklarında yakalama kararı verilen kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.
Polis, 52 hükümlünün kentteki adreslerine şafak vakti baskın düzenlendi.
Baskınlar sırasında bazı polisler uzun namlulu silahlarla sokak girişlerinde ve arama yapılan evlerin çevresinde önlem aldı.
Operasyonda yakalanan hükümlüler, adli tıp birimindeki sağlık kontrolünün ardından işlemlerinin tamamlanması için polis merkezlerine teslim edildi.
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