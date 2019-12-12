'Bütçe görüşmeleri sonrası infaz düzenlemesi geliyor'		 

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Adalet Bakanlığının açık cezaevi sistemi ile ilgili çalıştığını belirterek "Bu açık cezaevi meselesi mahkümlar için bir yerde ödül gibi. Bunların gözden geçirilmesinde de fayda var" dedi.

Bir grup gazeteciyle bir araya gelen Numan Kurtulmuş, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Kurtulmuş, özetle şunları söyledi:

LİBYA MUTABAKATI: Bu mutabakat, bölgede Barış Pınarı Harekatı ile tescillenen güçlü Türkiye imajının Akdeniz'de de perçinlenmesini sağlayan önemli bir adımdır. Avrupa Birliği'nin benimsediği, tamamen Yunan tezlerine dayanan ve Türkiye'yi bir şekilde Ege'nin iç sularında hapsetmeyi öngören Sevilla haritasının da tamamen geçersiz hale getirmiş olduğu bir adım oldu. Başından beri söylüyoruz. Biz, Doğu Akdeniz'de ve Akdeniz'in genelinde Türkiye'nin haklarını kimseye yedirtmeyiz. Biz, Kuzey Kıbrıs'taki Türk kardeşlerimizin haklarını da kurda kuşa yem etmeyiz.

NOBEL TARTIŞMALARI: Soykırımı destekleyen birsinin ödüle layık görülmesi, uluslararası alanda ikiyüzlülüğün, çifte standartlığın acımasız, trajikomik bir göstergesidir. Nobel ödüllerinin kaldırılmasını gerektirir. Tersi olsaydı, Srebrenitsa'da Sırplara karşı vahşet işlenmiş olsaydı bu vahşeti öven birisine bir Nobel ödülü vermek şöyle dursun hem o katliamı yapan adama hem de onu öven sanatçıya hayat dar edilirdi. Şiddetle kınıyoruz.

İNFAZ DÜZENLEMESİ: Bu, bir ceza indirimi ya da af çağrışımı yapacak şekilde kamuoyuna lanse edilmemeli. Çünkü her 'af' sözü kamuoyunda olumsuz bazı hususları da beraberinde getiriyor. Burada infazla ceza arasındaki caydırıcılık prensipleri bakımından dengeyi de tutarak yine cezanın caydırıcı olmasını temin edilmesi amaçlanıyor. MHP'nin kendi teklifini bir şekilde beklemeye alması da Bakanlığın yapacağı düzenlemeyi görmek ve ona göre bu sürece katkıda bulunmak içindir. Bütçe görüşmelerinden sonra konu gündeme gelecek.

AÇIK CEZAEVİ SİSTEMİ: Adalet Bakanlığı konu ile ilgili çalışıyor. Bu açık cezaevi meselesi mahkümlar için bir yerde ödül gibi. Bunların gözden geçirilmesinde de fayda var. Bu konu ayrı bir infaz düzenlemesi olarak gündeme gelecek.

KONGRE SÜRECİ, ADAY SEÇİMİ: Mütevazı, samimiyet, gayret sloganı toplumda var olan eleştirilerden yola çıkılarak ortaya konmuştur. Bunlara özellikle dikkat etmemiz gerekiyor Kimsenin bu konularda yanlış tavırları tarzları dolayısıyla, milletin AK Parti ile arasının açılmasına müsaade etmeyiz. Kibirle dolaşanların, samimiyetsiz özü başka sözü başka insanların bizim aramızda yeri yok.

Sistemde değil, işleyişte tıkanıklık var

AK Partili Kurtulmuş, muhalefetin Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne yönelik eleştirilerine ilişkin "Bir halk oylaması yapılmamış, milletin kararıyla yeni sisteme geçilmemiş gibi konuşamayız. Bir yıllık süre içerisinde nerelerde ne eksiklikler, ne kusurlar var bakıldığı zaman çok büyük bir kısmının uygulamadan kaynaklandığı ortaya çıktı. Sistemde tıkanıklık yok. Sistemin işleyişinde tıkanıklık var" dedi.

Kurtulmuş, parlamenter sistemin dönüş vaatlerine yönelik de şunları söyledi: İşin sahibi de hakemi de millettir. Milletin bu kararı yokmuş gibi ve bu karar AK Parti'nin partisel bir kararıymış gibi görmek, göstermek demokratik bakımdan aykırı bir durumdur. Hodri meydan. Varsa güçleri parlamentoda bir değişiklik yapsınlar.

DAMLA PEKER