Memurun gözü 3600 ek göstergede		 

- Milyonlarca çalışan, asgari ücreti beklerken, memurların gözü de seçim vaatlerinden biri olan 3.600 ek göstergeye kilitlendi. Memurların problem ve taleplerinin masaya yatırılacağı Kamu Personeli Danışma Kurulu (KPDK), yılın son toplantısını önümüzdeki günlerde yapacak. Memur sendikalarıyla hükümet temsilcilerinin katılacağı toplantıda ele alınması gereken çok sayıda konu bulunuyor. Bunların başında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçim vaatleri arasında yer alan 3.600 ek gösterge geliyor. Memurlar, polis, hemşire, öğretmen ve din görevlilerinin maaşlarında artışı gündeme getirecek olan 3.600 ek göstergenin, tüm memurları kapsamasını, bunun mümkün olmaması halinde de en azından tüm çalışanların göstergelerinin 800 puan artırılması talebinde bulunuyor. Memurlar, göstergelerin yükseltilmesiyle çok sayıda kişinin emekli olacağını, bu sayede yeni çalışanlar için istihdam alanı açılacağını savunuyor.

'SÖZLEŞMELİ' BİTMELİ

Memur sendikalarının 3.600 ek göstergenin ardından mutabık kaldığı bir diğer konu ise sözleşmeli personel konusu. Özellikle 31 Mart Mahalli Seçimlerinin ardından yaşanan işçi kıyımları nedeniyle çalışanların zor günler yaşadığına vurgu yapan memur sendikaları, çözümün sözleşmeli personel statüsünün kaldırılmasında olduğuna dikkat çekiyor. İşçilerin gelir vergisinde yaşanan problemlerin çözümü için hükümete talepte bulunmasının ardından memurlar da bu yıl masaya bu konuyu taşıyacak. Gelir vergisinin tabana yayılması gerektiğini savunan memurlar, asgari ücretlilerde olduğu gibi vergi diliminin yüzde 15'e sabitlenmesini istiyor. Nisan ayında yüzde 20'lik dilime, kasımda da yüzde 27'lik dilime girdiklerini ifade eden memurlar, ocakta ve temmuzda aldıkları zamların, vergi sebebiyle ceplerine yansımadığını belirtiyor.

BİR DEFALIK KADRO

Memurların bir diğer isteği de kamu kurumlarında çalışanlara kadro verilmesi. Üniversite mezunu hizmetlilerin olduğunu kaydeden memur sendikaları, belirli sorumluluk verilen bu kesime imza yetkisinin verilmesi gerektiğini belirtiyor. Bu doğrultuda hizmetlilere bir defaya mahsus kadro verilmesi talep ediliyor. Memurlar, bunun da gerekçesini, halihazırda yeni hizmetlilerin alınmadığına, şu andaki çalışanların kadroya alınmalarının zararı olmayacağına bağlıyor.

Sefa Bilgitekin