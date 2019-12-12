Teröristi HDP'li yönetici getirdi
HDP Doğubayazıt İlçe Başkanı Abdullah Ekelek, İran'dan Türkiye'ye sızan PKK'lı terörist Aziz Oruç'u güvenli bir yere götürmeye çalışırken yakalandı.
|12 Aralık 2019 08:01
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İran sınırından Türkiye'ye giriş yapan terörist Aziz Oruç ile kendisine yardım eden HDP Doğubayazıt İlçe Başkanı Abdullah Ekelek, Ağrı kara yolunda gözaltına alındı.
İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, ekipler, Aziz Oruç isimli örgüt mensubu ile teröriste yardım ederek güvenli bir yere götürmeye çalışan HDP Doğubayazıt İlçe Başkanı Ekelek'i Ağrı kara yolunda gözaltına aldı. Terörist Oruç ile Ekelek, ifadeleri alınmak üzere Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.
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