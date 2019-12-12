Kantin lobisi Mert'in canından önemli miydi!

Okul servis güvenliğinden sonra okul kantininde 'okul logosu' gıdaları satışı için hazırlanan yönetmeliğin ertelenmesi 7 yaşındaki ilkokul öğrencisi Mert Yağız Köksal'ın ölümüne neden oldu. Ankara Keçiören'de Şehit Ahmet Kabukçu İlkokulu öğrencisi Mert Yağız Köksal, teneffüste rahatsızlanarak yere yığıldı. Durumu fark eden görevliler, çocuğa müdahale etti. Hastaneye kaldırılan öğrenci, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Milli Eğitim Bakanlığı, öğrencinin ölümüyle ilgili müfettiş görevlendirdi. İnceleme ve soruşturma başlatıldı. Olayla ilgili Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, Mert Yağız Köksal'ın saat 8.30'da okul kantininden aldığı şırınga şeklindeki oyuncak sıvı çikolatayı yediği sırada şırınganın kapağının nefes borusuna kaçması sonucu hayatını kaybettiği belirtildi. Küçük Mert Yağız dün gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı.

ERTELENMEZSE ÇİKALOTA YASAK OLACAKTI: Yaşanan acı olayın altından ertelenen kantin düzenlemesi çıktı. 2019-2020 eğitim dönemi başlamadan Milli Eğitim Bakanlığı yaptığı çalışmayla kendisine bağlı kurumların bünyesinde faaliyet gösteren kantin, kafeterya, büfe, çay ocağı gibi gıda işletmelerinde satışa sunulacak hazır ambalajlı gıdalarına 'Okul Gıdası' logosunun getirilmesinin zorunlu kılacaktı. Yönetmelik kapsamında: "* Enerji içecekleri, gazlı içecekler, aromalı içecekler, kolalı içecekler, sporcu suları, meyve nektarı, meyve suyu konsantresi. * Kızartmalar. *Cipsler. * Tüm çikolata türleri, gofretler. * Tüm şeker ve şekerleme türleri. * Kremalı, çikolata dolgulu, jöleli, kekler ve pastalar.* Hamurlu, şerbetli tatlılar. * Tatlandırıcı içeren yiyecekler." kantin ve kafeteryalarda satılamayacaktı.

AVM VE MARKETTE VAR İTİRAZI: Ancak 16 Eylül 2019'da başlaması beklenen yasaklar tıpkı okul servislerine getirilen güvenliğin bir yıl ertelenmesi gibi Okul Gıdası logolu ürünlerin satışı da ertelendi. Gıda üreticileri ile kantinciler kantinlerde yalnızca Okul Gıdası logolu ürünlerin satışına 'ürün bulunmuyor' ve 'kantinde yasak marketlerde, AVM'lerde serbest' sözleriyle itiraz etmişti. Erteleme Tarım ve Orman Bakanlığının 'Okul Gıdası Logosu Uygulaması Usul ve Esasları Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliği' Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmişti. Buna göre, tebliğ hükümlerine uyum sağlamaları için gıda işletmecilerine 7 Eylül 2020 tarihine kadar süre tanındı.

SERVİSİ GÜVENLİĞİ DE ERTELENMİŞTİ: Okula servisle giden çocukların güvenliği için getirilen düzenleme de bir yıl ertelenmişti. Okul servislerini daha güvenli hale getirilecek değişiklikler arasında sensör ve araç içi kamera gibi sistemlerin yer almasını öngören düzenlemenin başlangıç tarihi 3 Eylül 2020 oldu. 2017'de İzmir'in Çiğli İlçesi'nde 3 yaşındaki Alperen Sakin'in servis aracında unutularak hayatını kaybetmesi üzerine okul servislerinin güvenliği gündeme gelmişti.

SEDA ÇAKIR