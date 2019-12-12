Bebek giysisinde baskıya dikkat
|12 Aralık 2019 08:05
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Ebeveynlerin çocuklarına veya bebeklerine kıyafet seçimi yaparken öncelikle onların sağlıklarını düşünmeleri gerektiğini belirten bebekperisi.com genel müdürü Caner Çakı, güvenilirliği ispatlanmış ürünlerin seçilmesinin gerektiğini belirtti. Çakı, "Özellikle çocuklar hareketli oldukları için gün içinde birkaç kez terlerler. Pamuklu kıyafetler bu terleri çekme özelliğine sahiptir. Burada dikkat edilmesi gereken başka bir konu daha var. Siz pamuklu bir ürün aldınız fakat alınan kıyafetin üzerindeki baskı plastik ise aldığınız pamuklu kıyafetin teri çekmesini engeller. Bunun dışında ter plastik baskı ile de karışarak çocuğunuzun sağlığını olumsuz etkiler. Biz müşterilerimizi bu konuda sürekli bilgilendiriyor ve dikkat etmeleri gerekenleri kendilerine iletiyoruz" dedi.
Ebeveynlerin çocuklarına ve bebeklerine ürün alırken, güvendikleri ve kurumsallaşmış yerlerden alışveriş yapması gerektiğini ifade eden Çakı, "Sonra ise kıyafetlerin üzerilerindeki bilgi bölümünden kıyafetlerin özelliklerine bakmaları önemli olacaktır. Piyasalarda satılan baskılı ürünlerde güvenilirliği ispatlanmış, su bazlı boyalar ile nefes alan ürünler tercih edilmeli. Dijital ile baskısı yapılmış bir kıyafete dokunduğunuzda elinize boya değil kumaşın dokuları ulaşır. Boya kumaşın dokularına işlediği için yüzeyde boyayı hissetmezsiniz. Bu baskının plastik olup olmadığını anlamanın en kolay yoludur" diye konuştu.
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