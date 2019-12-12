Muharrem İnce'den Talat Atilla'ya yanıt!
|12 Aralık 2019 08:21
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Geçtiğimiz ay tartışmalara neden olan, konunun muhatapları Muharrem İnce ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yalanladığı görüşme iddiaları yeniden gündeme geldi.
Talat Atilla, Ahmet Hakan'ın sunduğu canlı yayında Muharrem İnce hakkındaki iddiaları tekrar dile getirince İnce, iddialarla ilgili sosyal medyadan açıklamalarda bulundu.
İnce'nin açıklaması şöyle;
* Talat Atilla katıldığı televizyon programında Saraya giden CHP'li haberinin kaynağının halen görevde bir CHP Milletvekili olduğunu, o ismi Rahmi Turan'a söylediğini açıklamıştır.
* Talat Atilla kendisine bu yalanı, kumpası aktaran bir Milletvekili varsa o ismi açıklamalıdır. Rahmi Turan kendisine söylenen isim kimse o ismi açıklamalıdır.
* Bu akşam 139 CHP Milletvekili töhmet altında bırakılmıştır, CHP Genel Merkezi Talat Atilla'nın dava açmasını beklemeden bu kişi hakkında dava açmalıdır.
NE OLMUŞTU ?
Sözcü yazarı Rahmi Turan, köşe yazısında bir CHP'linin Saray'a giderek Erdoğan ile görüştüğünü ve CHP Genel Başkanlığı yarışı için destek aldığı iddiasını gündeme getirmişti. Turan, daha sonra bu kişinin Muharrem İnce olduğunu belirtmiş ancak haberi Talat Atilla'dan aldığını belirterek, yalanlanan iddia ile ilgili üzüntüsünü dile getirmişti.
Atilla kaynağını açıklamayacağını söyleyerek kaynağının bir CHP'li olduğunu belirtmişti.
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