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ABD'nin düşmanca hamlesine Türkiye'den çok sert tepki

ABD Temsilciler Meclisi'nden ezici çoğunlukla geçen "Türkiye'ye yaptırım tasarısı", Senato'ya bağlı Dış İlişkiler Komitesi'nde kabul edilirken, Ankara'dan bu gelişmeye ilk yanıt sabaha karşı geldi. Dışişleri Bakanlığı, Senato Dış İlişkiler Komitesi'nin bu kararını "Milli güvenliğimizle ilgili egemen kararlarımıza saygısızlığın yeni bir tezahürü" olarak nitelendirdi
 12 Aralık 2019 08:23
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ABD'nin düşmanca hamlesine Türkiye'den çok sert tepki

ABD Temsilciler Meclisi'nden 29 Ekim'de 403 lehte, 16 aleyhte oyla geçen tasarı, Ankara'nın Suriye'nin kuzeyinde başlattığı Barış Pınarı Harekatı nedeniyle Türikye'ye yaptırımlar öngörüyor.

Bu tasarı dün de ABD Senatosu Dış İlişkiler Komitesi'nden geçti. Şimdiki süreç ise tasarının Senato Genel Kurulu'na getirilmesi. Tasarının yasalaşması için son olarak ABD Başkanı Donald Trump'ın onayı gerekiyor. Fakat Senato Genel Kurulu'nda tasarı üçte iki çoğunlukla kabul edilirse, Trump'ın veto hakkı yasalar gereği ortadan kalkacak.

İşte bu denli kritik gelişme sonrası Dışişleri Bakanlığı sabaha karşı bir açıklama yayınladı.

NEDENİ YAŞADIKLARI HAYAL KIRIKLIĞI

Tasarının Senato Dış İlişkiler Komitesi'nden hangi amaçlarla geçtiğinin Ankara tarafından bilindiğinin belirtildiği tepki açıklamasında, "Bunun nedeni, uzun zamandır itinayla hazırlanan projeye indirdiğimiz ağır darbeden kaynaklanan derin hayal kırıklığıdır" ifadesi yer aldı.

Türkiye karşıtı tasarıların son dönemde Kongre'nin iki kanadında da iç siyasi hesaplarla yürütüldüğünü vurgulayan Dışişleri Bakanlığı, bu girişimleri "Türkiye'nin milli güvenliğiyle ilgili egemen kararlarına saygısızlığın yeni bir tezahürü" olarak nitelendirdi.

ABD'Yİ AKLISELİME DAVET EDİYORUZ

Bu girişimlerin Türkiye-ABD ilişkilerine zarar vermekten başka bir işlevi olmayacağını belirten Bakanlık, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"ABD Kongresini, Türk-ABD ilişkilerinin geliştirilmesine yönelik olarak geçtiğimiz haftalarda en üst düzeyde teyit edilen ortak hedeflerimize zarar vermeyecek yapıcı bir tutum benimsemeye ve aklıselimle hareket etmeye çağırıyoruz."
Sözcü
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