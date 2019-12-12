KPSS 2019/7 ile en çok hangi unvanda personel alınacak?		 
Karizmatik kışlık kazak ve hırka seçimleri		 
Her yıl 100 bin sosyal konut yapılacak		 
Kantin lobisi Mert'in canından önemli miydi!		 
'Bütçe görüşmeleri sonrası infaz düzenlemesi geliyor'		 
Kuruluş Osman 5. Bölüm Fragmanı Video		 
İşte Abdülhamid Han'ın şahsi kılıcı ve kamçısı! Foto Galeri		 
Advertisement
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Tamer Karadağlı: Haluk Bilginer'in ödülünün ekmeğini ben yiyeceğim herhalde

Çocuklar Duymasın dizisinde Haluk karakterini canlandıran Tamer Karadağlı, sunuculuğunu yaptığı gecede; "Haluk Bilginer Emmy ödülü aldı günlerdir tebrikleri ben kabul ediyorum, mesajların altına fotoğrafımı koyuyorlar" dedi.
 12 Aralık 2019 08:27
Yazdır
Tamer Karadağlı: Haluk Bilginer'in ödülünün ekmeğini ben yiyeceğim herhalde

Çocuklar Duymasın dizisinde 17 yıl birlikte rol alan Pınar Altuğ ile Tamer Karadağlı, önceki akşam Türkiye İnovasyon ve Başarı Ödülleri'nde sunuculuk yaptı.

Meltem karakterine hayat veren Altuğ, eşi Haluk'u canlandıran Karadağlı ile gecede çekildiği fotoğrafları "Paylaşmaya doyamıyorum" notuyla sosyal medya hesabından yayınladı.

Tamer Karadağlı ise gecede Haluk Bilginer'in puhutv'de yayınlanan Şahsiyet dizisindeki Agah Beyoğlu rolüyle Uluslararası Emmy Ödülleri'nde En İyi Erkek Oyuncu ödülünü kazanmasına değindi.

Posta'nın haberine göre 52 yaşındaki oyuncu "Haluk Bilginer, Emmy Ödülü aldı, günlerdir ben tebrikleri kabul ediyorum. Tebrik mesajı yazıp altına benim resmimi koyuyorlar. Bu işin ekmeğini herhalde ben yiyeceğim" dedi.
Memurlar.Net
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Bu hafta 7 film vizyona girecek
12 Aralık 2019 09:43		 Doğu'da buzlanma ve don uyarısı
12 Aralık 2019 09:43
Acun Ilıcalı-Zuhal Topal gerginliği büyüyor
12 Aralık 2019 09:33		 İki tarihi eser daha yolda
12 Aralık 2019 09:26
Kantin lobisi Mert'in canından önemli miydi!
12 Aralık 2019 08:09		 Akdeniz'de 4,9 büyüklüğünde deprem
12 Aralık 2019 06:41
Meteorolojiden kuvvetli yağış uyarısı - Haritalı
12 Aralık 2019 06:30		 Bolu Dağı Tüneli trafiğe kapatılacak
12 Aralık 2019 00:50
Krem verilerek gönderilmişti, kolunda kırık olduğu ortaya çıktı
11 Aralık 2019 23:21		 Ünlülerin terzisi mesleğini yaşatmaya çalışıyor
11 Aralık 2019 23:00
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
10:00 - Üniversitelerde disiplin amiri, cezaya itirazın görüşüldüğü üst disiplin kurulu toplantısına katılır mı?09:56 - KPSS 2019/7 ile en çok hangi unvanda personel alınacak?09:55 - Çorum'da öğrenci yurdunda 103 öğrenci hastaneye kaldırıldı09:53 - Her yıl 100 bin sosyal konut yapılacak09:50 - NASA Türk çiftin uzay aracını seçti09:49 - Tosuncuk'un el konulan lüks yatı açık arttırmayla satıldı09:44 - Türkiye'nin tek trafik lambası olmayan ilde artık trafik lambası var09:43 - Doğu'da buzlanma ve don uyarısı09:43 - Bu hafta 7 film vizyona girecek09:42 - Güne başlarken döviz fiyatları
09:41 - Kocaeli'de sosyal medyadan terör propagandasına tutuklama09:38 - Kılıçdaroğlu'ndan dikkat çekici buluşma09:33 - 'Kürtlerden başka ağzınıza hiç kimseyi almıyorsunuz'09:33 - Acun Ilıcalı-Zuhal Topal gerginliği büyüyor09:27 - ABD Senatosu 'Türkiye'ye yaptırım' tasarısını kabul etti09:26 - İki tarihi eser daha yolda09:16 - Aracını çekiciden kurtarmak isterken canından oluyordu09:05 - E-ticaret siteleri para iadesini 2-3 ay bekletiyor
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2019 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Milletvekillerinin, araçlarına çakar takmalarını doğru buluyor musunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Memurun gözü 3600 ek göstergede
Kurumsal alım tarihleri birbirine yakın olduğu için kadrolar boş kalacak
Kantin lobisi Mert'in canından önemli miydi!
Son yılların en düşük kredi oranını kaçırmayın!
Cezaevi mağdurları anlattı: 46 gün sürekli işkence ettiler
Tamer Karadağlı: Haluk Bilginer'in ödülünün ekmeğini ben yiyeceğim herhalde
Merkez faiz konusunda şaşırtabilir
5 aylık hamile kadın ile 3 yaşındaki kızı banyoda ölü bulundu
'Bütçe görüşmeleri sonrası infaz düzenlemesi geliyor'
Antalya'nın en güzel yeri... Kekova
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
alican 3
ihlas finans,kombassan holdig,yimpaş,imar bankası ve diğerleri 1
the irishman 1
patlamış mısır 2
Yılın son günlerinde 2019 a veda notu 3
makarna 3
teste tabi tutmak 3
11.12.2019 psg vs galatasaray maçı 6
yeni yıldan beklentiler 5
ali ihsan yavuz 3
SON İLANLAR
Konya Bozkır Belediyesi 1 İşçi Alacak
Kars Sarıkamış Dağ Truzim 5 İşçi Alacak
Eskişehir Odunpazarı 1 İşçi Alacak
Eskişehir Espark 3 İşçi Alacak
Burdur Akaryakıt Hizmetleri 8 İşçi Alacak
Aydın İncirbel Akaryakıt Geçici 1 İşçi Alacak
Aydın Arya Turistik 1 İşçi Alacak
TÜBİTAK 51 Personel Alacak
Hacettepe Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Konya Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam