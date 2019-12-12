Tamer Karadağlı: Haluk Bilginer'in ödülünün ekmeğini ben yiyeceğim herhalde
Çocuklar Duymasın dizisinde Haluk karakterini canlandıran Tamer Karadağlı, sunuculuğunu yaptığı gecede; "Haluk Bilginer Emmy ödülü aldı günlerdir tebrikleri ben kabul ediyorum, mesajların altına fotoğrafımı koyuyorlar" dedi.
|12 Aralık 2019 08:27
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Çocuklar Duymasın dizisinde 17 yıl birlikte rol alan Pınar Altuğ ile Tamer Karadağlı, önceki akşam Türkiye İnovasyon ve Başarı Ödülleri'nde sunuculuk yaptı.
Meltem karakterine hayat veren Altuğ, eşi Haluk'u canlandıran Karadağlı ile gecede çekildiği fotoğrafları "Paylaşmaya doyamıyorum" notuyla sosyal medya hesabından yayınladı.
Tamer Karadağlı ise gecede Haluk Bilginer'in puhutv'de yayınlanan Şahsiyet dizisindeki Agah Beyoğlu rolüyle Uluslararası Emmy Ödülleri'nde En İyi Erkek Oyuncu ödülünü kazanmasına değindi.
Posta'nın haberine göre 52 yaşındaki oyuncu "Haluk Bilginer, Emmy Ödülü aldı, günlerdir ben tebrikleri kabul ediyorum. Tebrik mesajı yazıp altına benim resmimi koyuyorlar. Bu işin ekmeğini herhalde ben yiyeceğim" dedi.
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