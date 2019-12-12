E-ticaret siteleri para iadesini 2-3 ay bekletiyor

Binlerce ürünün indirimli satışının yapıldığı e-ticaret siteleri bu kez yapmadıkları para iadeleri ile gündemde. Şikayet siteleri para iadesi alamadığını belirten tüketicilerin veryansınıyla dolu... Tüketici dernekleri ise hakem heyetlerinde biriken dosyalarla uğraşıyor. Edinilen bilgilere göre, tüketicinin parasını iade etmek için türlü bahanelere sığınarak süreci uzatan bazı fırsatçı e-ticaret siteleri, topladıkları paraları 2-3 ay bekletip, bankada değerlendiriyor.

Tüketici Dernekleri Federasyonu Başkanı Aziz Koçal, özel günlerde dev indirim ve kampanyalar yapan art niyetli bazı e-ticaret şirketlerinin tüketiciye 'indirimli' diye sattıkları daha sonra 'stokta kalmadı' deyip yollamadıkları ürünler için aldıkları paraları da 2-3 ay iade etmediklerini söyledi. Tüketiciden aldıkları paraları sıfır faizle kredi almış gibi 2-3 hatta bazen 4-5 ay iade etmeyen sitelerin parayı kullandıklarını, bununla ilgili bilgi sahibi olduklarını söyleyen Koçal, ellerinde bu konuyla ilgili onlarca şikayet olduğunu vatandaşın para iadesini alamadığı için tüketici mahkemelerine başvurduğunu kaydetti. Koçal, "Tüketiciden indirimli ürün fiyatı konarak toplanan ciddi bir bakiye sanal mağaza yetkilileri tarafından sıfır faizli kredi olarak kullanılıyor. Sanal marketlere Türkiye'nin her tarafından sipariş verildiğini düşünün. Bu yolla toplanan paralar en az iki ay bile kullanılmış olsa ciddi bir kazanç anlamına geliyor" dedi.

PEŞİNİ BIRAKMAM

Bir markanın internet sitesinden aldığı 75 liralık bir ürün sorunlu olduğu için geri gönderdiğini ve şirketten para iadesi talep ettiğini dile getiren tüketici Nuray Dadaş, haftada en az 3 kere şirket temsilcileriyle görüştüğünü ancak parasını geri alamadığını söyledi. Şirket yetkililerinin iade talebine karşı sürekli bir bahane öne sürdüğünün altını çizen Dadaş, "75 lira çok büyük bir para değil ama inat ettim. Tüketici heyetine başvurdum, sonucu bekliyorum, peşini bırakmayacağım" ifadelerini kullandı. Elektronik Ticaret İşletmecileri Derneği Başkanı Emre Ekmekçi ise her sektörde belirli oranda kötü niyetli şirketler olduğunu ama bu durumun genele yayılmasının yanlış olduğunu söyledi. Türkiye'de internet üzerinden günde 10 milyon işlem gerçekleştiğini ifade eden ve bu noktada tüketicinin kendi haklarıyla ilgili bilgi sahibi olması erektiğini söyleyen Ekmekçi, "30 gün içinde ödeme yaptığı kredi kartının bankasıyla iletişime geçip iptal ettirebilirler" dedi.

SÜREÇ ŞÖYLE İŞLİYOR:

TÜKETİCİ, e-ticaret şirketlerinin özel günlerde yüzde 90'a varan indirimle satışa çıkardıkları stoklarla sınırlı ürünün ödemesini yapıp sipariş veriyor.

YAKLAŞIK 10 gün bekleyen tüketici gelmeyen ürünle ilgili, alım yaptığı firmayla iletişime geçiyor. Bir telefon ve mail trafiği sürüyor. Şirket yetkilileri, 'stokta kalmadı' cevabını veriyor. Bazı durumlarda ise yetkili ürünün fiyatının hatalı yazıldığını, doğru fiyattan ödeme yapılması durumunda ürünün kargolanacağını belirtiyor.

EKSTRA ücret ödemeyi göze alan tüketici, ek ödemeyi de yapıp yeniden bekleyişe geçiyor. Ancak ürünün gönderileceğinden umudu kesen tüketici bu kez para iadesi için başvuruyor. Bu defa da firma yetkilisi kredi kartı ile ödeme yapıldığını bunun için de beklemesi gerektiğini söylüyor. Bu süre 3 aya kadar çıkıyor.

PARA iadesini de alamayan vatandaş, tüketici hakem heyetlerine başvuruyor. Burada da dosyaların çözümü 6 aya kadar uzuyor.

PINAR ÇELİK