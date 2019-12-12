Kılıçdaroğlu'ndan dikkat çekici buluşma
CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu eski İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu ile görüştü
|12 Aralık 2019 09:38
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CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu eski İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu ile görüştü
İstanbul Platformu adı altında 14 yıldır her ayın ikinci salı günü toplantı yapan eski bürokratlar ve sisayetçilerin bu ayki toplantısına Kemal Kılıçdaroğlu katıldı
Toplantıya katılan İstanbul eski Valisi Hüseyin Avni Mutlu ile Kemal Kılıçdaroğlu kısa bir görüşme yaptı.
Basına kapalı gerçekleştirilen toplantıda, AK Parti'nin kuruluşt değerlerinden uzaklaştığı, verdiği sözlerin bir kısmını yerine getirmediği belirtildi.
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