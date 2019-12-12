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Kılıçdaroğlu'ndan dikkat çekici buluşma

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu eski İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu ile görüştü
 12 Aralık 2019 09:38
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Kılıçdaroğlu'ndan dikkat çekici buluşma

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu eski İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu ile görüştü

İstanbul Platformu adı altında 14 yıldır her ayın ikinci salı günü toplantı yapan eski bürokratlar ve sisayetçilerin bu ayki toplantısına Kemal Kılıçdaroğlu katıldı

Toplantıya katılan İstanbul eski Valisi Hüseyin Avni Mutlu ile Kemal Kılıçdaroğlu kısa bir görüşme yaptı.

Basına kapalı gerçekleştirilen toplantıda, AK Parti'nin kuruluşt değerlerinden uzaklaştığı, verdiği sözlerin bir kısmını yerine getirmediği belirtildi.

Memurlar.Net
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