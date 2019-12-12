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Kocaeli'de sosyal medyadan terör propagandasına tutuklama

Kocaeli'de, sosyal medyada PKK/KCK terör örgütü propagandası yaptığı gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
 12 Aralık 2019 09:41
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Kocaeli'de sosyal medyadan terör propagandasına tutuklama

Kocaeli'de, sosyal medyada PKK/KCK terör örgütü propagandası yaptığı gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen PKK/KCK terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesine ve engellenmesine yönelik çalışmalar kapsamında, örgütün amaç ve faaliyetleri doğrultusunda sosyal medyadan propaganda yaptığı tespit edilen İ.Y, gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, nöbetçi hakimlikçe "silahlı terör örgütü propagandası yapma" suçundan tutuklandı.
Anadolu Ajansı
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