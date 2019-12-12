NASA Türk çiftin uzay aracını seçti
|12 Aralık 2019 09:50
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Eren ve Fatih Özmen'in sahibi olduğu, global havacılık-uzay ve ulusal güvenlik şirketi Sierra Nevada Corporation (SNC), Ticari Ay Yükü Servisleri (CLPS) projesini desteklemek üzere NASA tarafından seçildi.
Bu ihale sayesinde SNC, NASA'nın Artemis Ay görevini destekleyen dev şirketler arasındaki yerini aldı. Aynı hafta içerisinde, SNC, 2021'de Dream Chaser (Rüya Avcısı) Uzay Uçağı ile birlikte uzaya fırlatılması planlanan Shooting Star (Kayan Yıldız) adlı kargo modülünün test versiyonunu da NASA'nın Kennedy Uzay Merkezi'ne teslim etti. SNC CEO'su Fatih Özmen "Ay'a yönelik yenilikçi çözümler sunacak olan uydu ve Uluslararası Uzay İstasyonu ikmal aracının yanı sıra NASA'nın Ay Geçidi projesine ilişkin kapsamlı geliştirme çalışmalarımız sayesinde uzmanlığımızı artırmanın gururunu yaşıyoruz" dedi.
SNC Başkanı Eren Özmen ise "Bilimde ve uzay keşiflerinde ilerleme kaydedilmesine imkan tanıyacak ve Ay'ın yüzeyi hakkında daha fazla bilgiye ulaşmamızı sağlayacak bu anlaşmanın bir parçası olduğumuz için çok heyecanlıyız" diye konuştu.
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