Gıdada taklit ve tağşiş yapana hapis cezası geliyor		 
Karizmatik kışlık kazak ve hırka seçimleri		 
Alkollü öğrenci durakta bekleyen yolculara çarptı: 3 ölü		 
Şırıngalı çikolatadan bir ölüm haberi daha		 
Ahmet Davutoğlu'nun partisinin ismi kesinleşti		 
Kuruluş Osman 5. Bölüm Fragmanı Video		 
İşte Abdülhamid Han'ın şahsi kılıcı ve kamçısı! Foto Galeri		 
Advertisement
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Doğu'da buzlanma ve don uyarısı

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğü Van, Muş, Bitlis ve Hakkari'de buzlanma ve don olayına karşı vatandaşları bilgilendirdi
 12 Aralık 2019 09:43
Yazdır
Doğu'da buzlanma ve don uyarısı

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğü Van, Muş, Bitlis ve Hakkari'de buzlanma ve don olayına karşı vatandaşları bilgilendirdi.

Yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde havanın parçalı, çok bulutlu, karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı ile pus, yer yer sis görülecek.

Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmeyen bölgede rüzgar, genellikle doğu ve güneydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esecek.

Van Gölü'nde hava, parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren karla karışık yağmurlu olacak.

İl merkezleri için günün en yüksek sıcaklıklarının ise Van'da 6, Bitlis'te 3, Hakkari ve Muş'ta 5 derece olması bekleniyor.

Van Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada önceki gün etkili olan kar yağışı nedeniyle kapanan 33 yerleşim birimi yolunun ulaşıma açıldığı belirtildi.

Karayolları 11. Bölge Müdürlüğü karla mücadele ekipleri de Van-Hakkari kara yolunun Güzeldere ile Van-Bahçesaray kara yolunun Karabet geçitlerinde tuzlama çalışması yaptı.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Bu hafta 7 film vizyona girecek
12 Aralık 2019 09:43		 Acun Ilıcalı-Zuhal Topal gerginliği büyüyor
12 Aralık 2019 09:33
İki tarihi eser daha yolda
12 Aralık 2019 09:26		 Tamer Karadağlı: Haluk Bilginer'in ödülünün ekmeğini ben yiyeceğim herhalde
12 Aralık 2019 08:27
Kantin lobisi Mert'in canından önemli miydi!
12 Aralık 2019 08:09		 Akdeniz'de 4,9 büyüklüğünde deprem
12 Aralık 2019 06:41
Meteorolojiden kuvvetli yağış uyarısı - Haritalı
12 Aralık 2019 06:30		 Bolu Dağı Tüneli trafiğe kapatılacak
12 Aralık 2019 00:50
Krem verilerek gönderilmişti, kolunda kırık olduğu ortaya çıktı
11 Aralık 2019 23:21		 Ünlülerin terzisi mesleğini yaşatmaya çalışıyor
11 Aralık 2019 23:00
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
11:25 - İstanbul'da 'siber dolandırıcılık' şüphelisi 6 kişi tutuklandı11:24 - Gıdada taklit ve tağşiş yapana hapis cezası geliyor11:24 - Teknoparklar milli teknoloji hamlesinin kalbi olacak11:23 - 'Tedavi sonrası hastalığın seyrini takip edeceğiz'11:19 - Garanti BBVA alacaklarını sattı11:03 - Öğretim elemanlarının kamu kurumlarına geçici görevlendirmeleri hakkında Sayıştay'dan önemli karar!10:59 - TBB Başkanı Feyzioğlu, Emine Bulut'un ailesinin avukatı olacak10:53 - Türkiye Kamu-Sen asgari geçim endeksini açıkladı10:44 - Sosyal korumaya 2018'de 442,6 milyar lira harcandı10:43 - FETÖ'ye yönelik 'ankesörlü telefon' operasyonu: 25 gözaltı
10:23 - Siirt'te terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon başlatıldı10:19 - Alkollü öğrenci durakta bekleyen yolculara çarptı: 3 ölü10:17 - Ankara'nın vergi rekortmenleri belli oldu10:16 - Adana'da 'oğlum kanser' yalanıyla yardım toplayan kişi yakalandı10:13 - Şırıngalı çikolatadan bir ölüm haberi daha10:12 - Borsa güne yükselişle başladı10:04 - Ahmet Davutoğlu'nun partisinin ismi kesinleşti10:00 - Üniversitelerde disiplin amiri, cezaya itirazın görüşüldüğü üst disiplin kurulu toplantısına katılır mı?
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2019 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Milletvekillerinin, araçlarına çakar takmalarını doğru buluyor musunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Şırıngalı çikolatadan bir ölüm haberi daha
Memurun gözü 3600 ek göstergede
Ahmet Davutoğlu'nun partisinin ismi kesinleşti
Son yılların en düşük kredi oranını kaçırmayın!
Kantin lobisi Mert'in canından önemli miydi!
Kurumsal alım tarihleri birbirine yakın olduğu için kadrolar boş kalacak
Tamer Karadağlı: Haluk Bilginer'in ödülünün ekmeğini ben yiyeceğim herhalde
Cezaevi mağdurları anlattı: 46 gün sürekli işkence ettiler
Merkez faiz konusunda şaşırtabilir
5 aylık hamile kadın ile 3 yaşındaki kızı banyoda ölü bulundu
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
yaban mersini 2
teste tabi tutmak 3
Allah'in yozgatlisi 3
Türk kadini asil haklarini son 17 yilda elde etti 2
dış güçler 1
ihlas finans,kombassan holdig,yimpaş,imar bankası ve diğerleri 1
nerelisin 1
tavla 4
the irishman 1
alican 3
SON İLANLAR
Merzifon Belediyesi İşçi Alım İlanı
İstanbul Medeniyet Üniversitesi Engelli İşçi Alım İlanı
TEMSAN Engelli İşçi Alım İlanı
Konya Bozkır Belediyesi 1 İşçi Alacak
Kars Sarıkamış Dağ Truzim 5 İşçi Alacak
Eskişehir Odunpazarı 1 İşçi Alacak
Eskişehir Espark 3 İşçi Alacak
Burdur Akaryakıt Hizmetleri 8 İşçi Alacak
Aydın İncirbel Akaryakıt Geçici 1 İşçi Alacak
Aydın Arya Turistik 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam