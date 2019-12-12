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Her yıl 100 bin sosyal konut yapılacak

Sosyal konutlara sahip olma şartlarını, evlerin modelleri, şehirleri, uygulama özellikleri, ödeme ve vadeyle ilgili tüm ayrıntıları Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıklayacak
 12 Aralık 2019 09:53
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Her yıl 100 bin sosyal konut yapılacak

Dar gelirli vatandaşların ev sahibi olmasını sağlayacak "Her Yıl 100 Bin Sosyal Konut" projesi bugün tanıtılacak.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayelerinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığının koordinesi, Hazine ve Maliye Bakanlığının desteğiyle gerçekleştirilecek projenin tanıtımı, bugün saat 12.00'de Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Beştepe Kongre ve Kültür Merkezi'nde yapılacak.

Depreme dayanıklı, kimlikli, mahalle kültürünün yaşatılacağı ve yatay mimari esasıyla inşa edilecek sosyal konutlara sahip olma şartları, evlerin modelleri, uygulama özellikleri, ödeme ve vadeyle ilgili tüm ayrıntıları Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıklayacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasının ardından Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ile Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak arasında protokol imzalanarak her yıl 100 bin sosyal konut projesinin ilk adımı atılacak.

Asgari ücretli ve dar gelirli vatandaşlar, TOKİ aracılığıyla yapılacak konutlara uzun vadeli, kiradan daha ucuz bir maliyetle sahip olabilecek.
Anadolu Ajansı
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