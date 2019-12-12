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2019 \ 2019/7 KPSS Tercihleri (Sağlık Bakanlığı)

KPSS 2019/7 ile en çok hangi unvanda personel alınacak?

2019/7 ile 3 bin 763 kişilik kontenjan ile en çok hemşire alınacak. Hemşire alımını ise 1091 kontenjan ile Ebe izleyecek
 12 Aralık 2019 09:56
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KPSS 2019/7 ile en çok hangi unvanda personel alınacak?

KPSS 2019/7 tercih kılavuzu dün itibariyle yayımlandı. Yayımlanan kılavuz ile toplamda 8 bin 845 personel alınacak.

Başvurular 13 ila 19 Aralık 2019 tarihleri arasında alınacak.

2019/7 ile 3 bin 763 kişilik kontenjan ile en çok hemşire alınacak. Hemşire alımını ise 1091 kontenjan ile Ebe izleyecek.

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