KPSS 2019/7 ile en çok hangi unvanda personel alınacak?
2019/7 ile 3 bin 763 kişilik kontenjan ile en çok hemşire alınacak. Hemşire alımını ise 1091 kontenjan ile Ebe izleyecek
|12 Aralık 2019 09:56
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KPSS 2019/7 tercih kılavuzu dün itibariyle yayımlandı. Yayımlanan kılavuz ile toplamda 8 bin 845 personel alınacak.
Başvurular 13 ila 19 Aralık 2019 tarihleri arasında alınacak.
2019/7 ile 3 bin 763 kişilik kontenjan ile en çok hemşire alınacak. Hemşire alımını ise 1091 kontenjan ile Ebe izleyecek.
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