Ahmet Davutoğlu'nun partisinin ismi kesinleşti
|12 Aralık 2019 10:04
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Ahmet Davutoğlu'nu partisinin ismi ve amblemi adeta yılan hikayesine döndü. Çok sayıda isim yazıldı çizildi. İlk olarak Bizim Parti ismi kulislere düştü, son olarak da "Yaşam ve Adalet Partisi" adı öne çıktı.
Çok yakında açıklanması beklenen partinin adını, Habertürk yazarı Fatih Altaylı, köşesinde okurlarıyla paylaştı. Olmayan partinin kendisinden bu kadar çok bahsettiriyor olmasını başarı olarak gördüğünü yazan Altaylı, partinin ismini ve vitrindeki bazı isimleri paylaştı:
GELECEK PARTİSİ
"Ve şimdi sıra geldi partinin "gerçek" ismini açıklamaya.
Uzun tartışmalardan sonra Davutoğlu'nun partisinin adı "GELECEK PARTİSİ" olarak kesinleşti.
Birkaç gün içinde eski AK Parti Genel Başkanı yeni "Gelecek Partisi Genel Başkanı" olacak.
Partinin kurucular kurulunda Davutoğlu'nun eski danışmanı Etyen Mahçupyan gibi, gazeteci Hakan Albayrak gibi "bildik" ve "beklenen" isimlerin yanı sıra epey de yeni bilinen veya duyulmamış isimler de yer alıyor.
Gelecek Partisi'nin Türk siyasetine hayırlı olmasını diliyorum."
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