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Borsa güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, açılışta yüzde 0,59 artışla 108.555,89 seviyesine yükseldi
 12 Aralık 2019 10:12
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Borsa güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, açılışta yüzde 0,59 artışla 108.555,89 seviyesine yükseldi.

Açılışta BIST 100 endeksi, 634,21 puan ve yüzde 0,59 değer kazancıyla 108.555,89 puana çıktı. Bankacılık endeksi yüzde 0,89, holding endeksi yüzde 0,55 yükseliş kaydetti.

Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,95 ile gayrimenkul yatırım ortaklığı, en çok gerileyen ise yüzde 0,47 ile orman, kağıt, basım oldu.

Analistler, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) beklentiler doğrultusunda faizlerde değişiklik yapmamasının ardından bugünkü Avrupa Merkez Bankası (ECB) ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz kararının yatırımcıların odağında bulunduğunu ifade etti.

TCMB'nin faiz indirimine devam etmesi, ECB'nin ise herhangi bir değişiklik yapmamasının beklendiğini dile getiren analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 106.400 seviyesinin destek, 110.000 puanın direnç konumunda bulunduğunu bildirdi.

Analistler, ABD Senatosu Dış ilişkiler Komitesi'nin, dün akşam, Türkiye'ye Rusya'dan S-400 alması ve Suriye'deki adımlarından dolayı yaptırım öngören yasa tasarısını kabul etmesinin ardından ABD ile diplomatik ilişkiler konusunda artan tedirginliklerin, piyasalardaki pozitif seyri sınırladığını kaydederek, konuyla ilgili gelişmelerin de takip edileceğini söyledi.

AA Finans'ın gerçekleştirdiği ankete katılan ekonomistler, TCMB'nin politika faizini 150 baz puan indirerek yüzde 12,50'ye çekmesini bekliyor. Ankete katılan bütün ekonomistler, politika faizinde indirim beklerken, ekonomistlerin indirim tahminleri en düşük 100, en yüksek 225 baz puan arasında yer aldı. 24 Ekim PPK toplantısında politika faizi 250 baz puan indirilerek yüzde 14,00 düzeyine çekilmişti.
Anadolu Ajansı
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