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Alkollü öğrenci durakta bekleyen yolculara çarptı: 3 ölü

Alkollü olduğu belirlenen sürücünün Uşak Üniversitesinde öğrenci olduğu öğrenildi
 12 Aralık 2019 10:19
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Alkollü öğrenci durakta bekleyen yolculara çarptı: 3 ölü

Uşak'ta durakta minibüs bekleyen yolculara otomobilin çarpması sonucu 3 kişi öldü.

Alınan bilgiye göre, İ.U.Y. (18) yönetimindeki 59 HD 971 plakalı otomobil, Uşak Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü karşısında yol kenarında Kızılcasöğüt beldesine gitmek üzere minibüs bekleyen yolculara çarptı.

Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil, yaklaşık 150 metre ileride durabildi. Kazada, Uşak Belediyesinde özel güvenlik görevlisi olarak görev yapan Zafer Karakaya, Ramazan Tokuş ve Halil Doğan hayatını kaybetti.

Gözaltına alınan ve Uşak Üniversitesinde öğrenci olduğu öğrenilen İ.U.Y'nin yapılan kontrolünde 0,60 promil alkollü olduğu belirlendi.

Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından kazaya karışan araç, yoldan kaldırıldı. Olay yeri inceleme ekiplerinin bölgedeki çalışmaları devam ediyor.

Bu arada Uşak Vali Yardımcısı Sait Topoğlu ile Belediye Başkanı Mehmet Çakın bölgeye gelerek kaza hakkında bilgi aldı.
Anadolu Ajansı
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