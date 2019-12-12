FETÖ'ye yönelik 'ankesörlü telefon' operasyonu: 25 gözaltı
Konya merkezli 12 ilde yürütülen soruşturmada gözaltı kararı verilen 25 şüpheliden 15'i yakalandı
|12 Aralık 2019 10:43
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Konya merkezli 12 ilde yürütülen soruşturma kapsamında, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeleri tarafından ankesörlü telefonlardan arandıkları iddiasıyla haklarında yakalama kararı çıkarılan 25 şüpheliden 15'i gözaltına alındı.
Konya Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, Türk Silahlı Kuvvetlerindeki (TSK) ankesörlü telefonlardan, askeri personelden sorumlu örgüt üyeleri tarafından ardışık olarak arandıkları tespit edilen 23'ü muvazzaf asker 25 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 12 ilde belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda 15 şüpheli gözaltına alındı.
Adreslerinde bulunamayan 10 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.
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