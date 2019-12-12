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Türkiye Kamu-Sen asgari geçim endeksini açıkladı

Türkiye Kamu-Sen'in araştırmasında kasımda dört kişilik ailenin asgari geçim haddi 6 bin 859 lira 47 kuruş, tek kişinin yoksulluk sınırı ise 3 bin 388 lira 32 kuruş olarak hesaplandı
 12 Aralık 2019 10:53
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Türkiye Kamu-Sen asgari geçim endeksini açıkladı

Türkiye Kamu-Sen'in araştırmasına göre, kasım ayında dört kişilik ailenin asgari geçim haddi 6 bin 859 lira 47 kuruş, tek kişinin yoksulluk sınırı ise 3 bin 388 lira 32 kuruş oldu.

Konfederasyonun Ar-Ge Merkezince hazırlanan asgari geçim endeksinin kasım ayı sonuçları açıklandı. Araştırmaya göre, dört kişilik ailenin asgari geçim haddi kasımda 6 bin 859 lira 47 kuruş olarak hesaplandı. Bu rakam, bir önceki aya göre yüzde 0,23 artış gösterdi.

Çalışan tek kişinin açlık sınırı bir önceki aya göre yüzde 0,06 artarak, 2 bin 625 lira 90 kuruş, yoksulluk sınırı ise 3 bin 388 lira 32 kuruş oldu.

Dört kişilik ailenin sağlık kuruluşlarının belirlediği gibi sağlıklı beslenebilmesi için gerekli harcama kasım verilerine göre günlük 50 lira olarak belirlendi. Ailenin aylık gıda harcaması toplamı ise bin 504 lira 65 kuruş olarak hesaplandı.

Geçen ay itibarıyla ortalama 4 bin 14 lira 14 kuruş ücret alan bir memurun ailesi için yaptığı gıda harcaması, maaşının yüzde 37,48'ini oluşturdu.

- "Memur Paketi için ısrarlıyız"

Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci, araştırmaya ilişkin yaptığı açıklamada, kamu çalışanlarının yaşadığı ekonomik sıkıntıya dikkati çekti.

Kamu çalışanlarına 2020 yılı için verilmesi öngörülen yüzde 4+4 zammın yetersiz kaldığını ifade eden Kahveci şunları kaydetti:

"Yeni bütçenin kamu çalışanlarının idam fermanı olduğunu ifade etmiştik. Türkiye Kamu-Sen Ar-Ge Merkezi'nin yapmış olduğu araştırma, bu söylemimizi doğrular niteliktedir. Bu noktada, kamuda milyonların beklediği düzenlemeleri içeren 'Memur Paketi' için ısrarlıyız. 3600 ek gösterge, sözleşmelilerin kadroya geçirilmesi, yardımcı hizmetliler sınıfının sorunlarının çözülmesi, mülakatın kaldırılması, bütün ek ödemelerin emekli maaşında dikkate alınması gibi konular, bu paket içerisinde değerlendirilerek, kamu görevlilerinin nefes alması sağlanmalı."
Anadolu Ajansı
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