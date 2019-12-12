Garanti BBVA alacaklarını sattı
Müşterilerinden tahsil edemediği 323.3 milyon liralık borcunu satışa çıkaran Garanti BBVA, Gelecek Varlık Yönetim ve Efes Varlık Yönetim ile anlaşmaya vardı
|12 Aralık 2019 11:19
|Yazdır
Garanti BBVA, müşterilerinden tahsil edemediği alacakları için farklı bir çözüm yoluna gitti.
Garanti BBVA, nakit ihtiyacı nedeniyle attığı adımla; kredi kartı, bireysel destek kredisi, kredili mevduat, ticari kredi ve masraf hesabı türündeki tahsili gecikmiş alacaklarını satışa çıkardı.
YAKLAŞIK 300 MİLYON LİRAYA ÇİZİK
Bankadan KAP'a yapılan açıklamada; 323.3 milyon liralık borç, 25.1 milyon liraya Gelecek Varlık Yönetim ve Efes Varlık Yönetim'e satıldı.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|E-ticaret siteleri para iadesini 2-3 ay bekletiyor
12 Aralık 2019 09:05
|Bebek giysisinde baskıya dikkat
12 Aralık 2019 08:05
|Vakıflar'ın Vakıfbank'taki hisseleri Hazine'ye resmen devredildi
11 Aralık 2019 11:11
|Temsa üretime ara verdi
10 Aralık 2019 17:15
|THY, kasımda yüzde 82,3 doluluğa ulaştı
10 Aralık 2019 16:44
|Maketten konut satışına önlem geliyor
10 Aralık 2019 08:15
|Merkez Bankası'nın enflasyon ve dolar beklentisi düştü
09 Aralık 2019 15:07
|Pasifik İnşaat: Next Level AVM, Ziraat'e satıldı
09 Aralık 2019 11:21
|Doğa Koleji'nden 'devir' açıklaması
09 Aralık 2019 00:46
|Artan maliyetlerle yeni yılda zam kaçınılmaz
08 Aralık 2019 12:17