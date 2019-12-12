İstanbul'da 'siber dolandırıcılık' şüphelisi 6 kişi tutuklandı
|12 Aralık 2019 11:25
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Açtıkları internet sitelerinden alışveriş yapan kişilerin satın aldığı ürünlerin yerine kaçak elektronik sigara göndererek haksız kazanç elde ettikleri öne sürülen 16 şüpheliden 6'sı tutuklandı.
Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların 13 internet sitesinden aldıkları ürünlerin yerine kaçak elektronik sigara geldiği yönünde ihbarda bulunması üzerine çalışma başlattı.
Soruşturma kapsamında operasyon düzenleyen ekipler, mevcut yöntemle dolandırıcılık yaparak haksız kazanç elde ettikleri iddiasıyla 16 kişiyi gözaltına aldı.
Adreslerde yapılan aramalarda, 3 dizüstü bilgisayar, 11 cep telefonu, 3 tabanca, 1 tüfek ve çok sayıda elektronik sigara ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 6'sı tutuklanırken, 10'u adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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