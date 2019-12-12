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Gıdada taklit ve tağşiş yapana hapis cezası geliyor

Gıdada taklit ve tağşiş yapan firmaların kamuoyuna ifşa edilmelerine rağmen bu eylemlerine devam etmeleri nedeniyle bu alanda caydırıcı cezalar verilmesi planlanıyor. Yapılacak yasal değişiklikle taklit ve tağşişin 2 yıl içinde tekrarlanması durumunda işletmeciye hapis cezası verilmesi öngörülüyor
 12 Aralık 2019 11:24
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Gıdada taklit ve tağşiş yapana hapis cezası geliyor

- Gıdada taklit ve tağşiş yapanların para cezasından, faaliyeten men ve hapis cezasına kadar sert önlemlerle caydırılması planlanıyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan Türkiye Tarım Orman Şurası sonuç bildirgesinde gıdada taklit ve tağşiş cezalarının caydırıcı seviyeye yükseltileceğinin belirtilmesinin ardından gözler bu alanda yapılacak düzenlemeye çevrildi.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, gıdada taklit ve tağşiş yapanlara yönelik yaptırımların yetersiz kaldığı değerlendirilerek bu alandaki caydırıcılığın artırılması amaçlanıyor. Mevcut düzenlemeye göre taklit ve tağşiş yapanlara yönelik idari para cezası, söz konusu parti ürünün piyasadan toplatılması ve bu ürünlerin kamuoyuna ifşa edilmesi gibi yaptırımlar uygulanıyor ancak bunlara rağmen firmalar, isim değiştirerek taklit ve tağşiş faaliyetlerine devam ediyor.

Bu nedenle 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu'nda değişiklik yapılarak, gıdada taklit ve tağşiş yapanlarla etkin mücadele edilecek.

Bazı firmaların bakanlık tarafından birçok kez kamuoyuna duyurulmasına rağmen taklit ve tağşiş yapmaya devam ettiği belirlenirken, tüketicinin menfaatlerinin en üst düzeyde korunması ve ceza maddesinin caydırıcı nitelik kazanması amacıyla ilgili madde hükmünde değişiklik yapılması planlanıyor.

Değişiklikle taklit veya tağşiş yapılan gıda veya yemi üreten, ithal eden, kendi adı veya ticari unvanı altında piyasaya arz edenler ile izlenebilirliğini sağlamadan piyasaya arz eden perakendeci iş yerlerine kademeli cezalar getirilmesi öngörülüyor. Taklit ve tağşiş yapanlara hem idari ve adli para cezalarının getirilmesi hem de bu fiili 2 yıl içinde tekrarlamaları durumunda işletmeciye hapis cezası verilmesi ve işletmecinin faaliyetinden men edilmesi yaptırımları üzerinde çalışılıyor.

Taslak halindeki düzenlemeye, kamuoyundan gelen talep ve görüşler doğrultusunda son şekli verilecek.

Öte yandan, Tarım ve Orman Bakanlığı verilerine göre, 2018 yılında 1 milyon 124 bin 918, bu yıl ekim ayı itibarıyla da 985 bin 188 adet gıda denetimi yapıldı.

Bakanlık, 2012-2018 yıllarında ise toplam 769 firmanın bin 605 farklı ürününü kamuoyuna açıkladı. 1376 ürün taklit ve tağşiş kapsamında, 229 parti ürün ise içinde ilaç etken maddesi ya da boyar madde bulunması nedeniyle kamuoyuna ifşa edildi.

Anadolu Ajansı
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