Balıkesir merkezli FETÖ operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı
|12 Aralık 2019 11:23
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Balıkesir ve Van'da, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı.
Bandırma ilçesinde yürütülen soruşturma kapsamında, terör örgütüyle bağından dolayı kapatılan eğitim kurumunun eski çalışanlarından iki zanlının yakalanması amacıyla operasyon başlatıldı.
FETÖ'nün sözde "askeri mahrem imamlarından" M.Y, Bandırma'daki evinin önünde, sözde "askeri ve polis okulu öğrencileri sorumlusu" S.T. de Van'da çalıştığı iş yerinde polis ekiplerince gözaltına alındı.
Ekipler ayrıca, terör örgütü ile iltisaklı olduğu gerekçesiyle kapatılan bir şirketin muhasebe işlerini yapan ve Bank Asya'da hesabı bulunan D.K. ile eşi Z.K'yi Balıkesir'in Bigadiç ilçesinde yakaladı.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.Y, S.T. ve D.K, nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Z.K. ise adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı.
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