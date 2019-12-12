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Kargo teslimat süreleri rutine dönüyor

Elektronik Ticaret İşletmecileri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Emre Ekmekçi:- "Lojistik ve altyapı çalışmalarına önümüzdeki yakın dönemde çok hızlı devam ederek gelecek yıl benzer durumların yaşanmaması için gerekli çalışmalar yapılacak"
 12 Aralık 2019 11:22
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Kargo teslimat süreleri rutine dönüyor

Elektronik Ticaret İşletmecileri Derneği (ETİD) Yönetim Kurulu Başkanı Emre Ekmekçi, kampanya döneminde artan yoğunluk nedeniyle kargo şirketlerinin teslimat sürelerinde sıkıntılar yaşandığını belirterek, "Müşteri mağduriyetlere yönelik çözümler bulundu.Önümüzdeki günlerde dağıtım ve ilgili operasyonlar da normal rutinine dönecek." ifadelerini kullandı.

Ekmekçi, yaptığı yazılı açıklamada, kasımda yaşanan yoğun alışveriş döneminde kampanyalara tüm perakende sektörünün geniş katılımı neticesinde kargo şirketlerince özellikle de internet üzerinden verilen siparişlerde teslimat sürelerinin uzadığının ve müşteri memnuniyetinin sağlanması yönünde sıkıntılar yaşandığının gözlemlendiğini bildirdi.

Alışverişin yoğun olduğu bu aylarda ve kampanya dönemlerinde, gelecekte de müşteri mağduriyetleri yaşanmamasına yönelik sektör tarafından gereken iş birliği çalışmalarının yapıldığını ve çözümlerin sağlandığını anlatan Ekmekçi, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Kampanya döneminde artan yoğunluk nedeniyle kargo şirketlerinin teslimat sürelerinde sıkıntılar yaşandı. e-ticaret şirketlerinin girişimleri ve gösterilen ortak çabalar neticesinde, müşteri mağduriyetlere yönelik çözümler bulundu. Önümüzdeki günlerde dağıtım ve ilgili operasyonlar da normal rutinine dönecek. Türkiye'de e-ticaret perakendenin katılımıyla çok hızlı büyüyor. Lojistik ve altyapı çalışmalarına da önümüzdeki yakın dönemde çok hızlı devam ederek gelecek yıl benzer durumların yaşanmaması için gerekli çalışmalar yapılacak."
Anadolu Ajansı
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