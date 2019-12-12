Kargo teslimat süreleri rutine dönüyor
|12 Aralık 2019 11:22
|Yazdır
Elektronik Ticaret İşletmecileri Derneği (ETİD) Yönetim Kurulu Başkanı Emre Ekmekçi, kampanya döneminde artan yoğunluk nedeniyle kargo şirketlerinin teslimat sürelerinde sıkıntılar yaşandığını belirterek, "Müşteri mağduriyetlere yönelik çözümler bulundu.Önümüzdeki günlerde dağıtım ve ilgili operasyonlar da normal rutinine dönecek." ifadelerini kullandı.
Ekmekçi, yaptığı yazılı açıklamada, kasımda yaşanan yoğun alışveriş döneminde kampanyalara tüm perakende sektörünün geniş katılımı neticesinde kargo şirketlerince özellikle de internet üzerinden verilen siparişlerde teslimat sürelerinin uzadığının ve müşteri memnuniyetinin sağlanması yönünde sıkıntılar yaşandığının gözlemlendiğini bildirdi.
Alışverişin yoğun olduğu bu aylarda ve kampanya dönemlerinde, gelecekte de müşteri mağduriyetleri yaşanmamasına yönelik sektör tarafından gereken iş birliği çalışmalarının yapıldığını ve çözümlerin sağlandığını anlatan Ekmekçi, şu değerlendirmelerde bulundu:
"Kampanya döneminde artan yoğunluk nedeniyle kargo şirketlerinin teslimat sürelerinde sıkıntılar yaşandı. e-ticaret şirketlerinin girişimleri ve gösterilen ortak çabalar neticesinde, müşteri mağduriyetlere yönelik çözümler bulundu. Önümüzdeki günlerde dağıtım ve ilgili operasyonlar da normal rutinine dönecek. Türkiye'de e-ticaret perakendenin katılımıyla çok hızlı büyüyor. Lojistik ve altyapı çalışmalarına da önümüzdeki yakın dönemde çok hızlı devam ederek gelecek yıl benzer durumların yaşanmaması için gerekli çalışmalar yapılacak."
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|Garanti BBVA alacaklarını sattı
12 Aralık 2019 11:19
|Baklava üreticileri 'fıstık stokçularından' rahatsız
12 Aralık 2019 11:14
|E-ticaret siteleri para iadesini 2-3 ay bekletiyor
12 Aralık 2019 09:05
|Bebek giysisinde baskıya dikkat
12 Aralık 2019 08:05
|Vakıflar'ın Vakıfbank'taki hisseleri Hazine'ye resmen devredildi
11 Aralık 2019 11:11
|Temsa üretime ara verdi
10 Aralık 2019 17:15
|THY, kasımda yüzde 82,3 doluluğa ulaştı
10 Aralık 2019 16:44
|Maketten konut satışına önlem geliyor
10 Aralık 2019 08:15
|Merkez Bankası'nın enflasyon ve dolar beklentisi düştü
09 Aralık 2019 15:07
|Pasifik İnşaat: Next Level AVM, Ziraat'e satıldı
09 Aralık 2019 11:21