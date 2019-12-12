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Çocuklar için yeni bir karakter doğuyor: Pakiki

Sevimli çizgi film karakteri "Pepee"yi oluşturan Düşyeri, çocukların eğlenerek öğreneceği "Pakiki ile Bilgisel" serisinin tanıtımını yaptı.
 12 Aralık 2019 11:22
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Çocuklar için yeni bir karakter doğuyor: Pakiki

Sevimli çizgi film karakteri "Pepee"yi oluşturan Düşyeri, çocukların eğlenerek öğreneceği "Pakiki ile Bilgisel" serisinin tanıtımını yaptı.

Merak edilen soruları eğlenceli metotlarla cevaplayan yeni bir kukla karakteri olan "Pakiki", 3-5 yaş aralığındaki çocuklara hitap ediyor.

Tanıtım toplantısında konuşan Düşyeri kurucusu Ayşe Şule Bilgiç, "Pakiki ile Bilgisel" projesinin bir buçuk sene önce kurulan bir düş olduğuna dikkati çekerek, şunları söyledi:

"Bir kız karakter yapmak istedik. Yine okul öncesini hedefledik. Bizim için her teknik, çocuğa ulaşmak için bir yol. Burada da çizgi filmden farklı olarak kuklayı tercih ettik. Bizim içinde yeni bir yeni bir deneyim olsun istedik. Araştırma sonuçları bize gösterdi ki, aslında çocuklar kuklaları hala çok seviyorlar. Çünkü kuklalar geleneksel ve eskide kalmış bir yol gibi gözükmekle beraber çocuklar için böyle bir algı yok, onlar hala çok seviyor ve ilgilerini çekiyor. Daha dokunulası geliyor onlara."

Daha önce çizgi film alanında projeler geliştirdiklerini, bu defa yeni bir şey deneyerek sınırlarını zorlamak istediklerini belirten Bilgiç, çocukların "Pakiki"yi çok seveceğini dile getirdi.

"Pakiki"nin keyifli bir şekilde çocuğa kendi var oluşuyla alakalı süreçleri anımsatmayı hedefleyerek hayata geçirildiğine dikkati çeken Bilgiç, "Çocuğun kendi karakter gelişiminin yapılanmasında bir içerik haritasına sahip. Pakiki'nin kurgusu 3 ana temelde işliyor. Çocuğun kendilik, kendiden başkasının olduğu ve çevre algısının gelişimine destek olması amacıyla tamamen bilimsel verilerden hareketle tasarladık. Bunu modern teknolojilerle içine sanat katarak eğlenceli bir hale getiriyoruz." ifadelerini kullandı.

"Vücudumuz" temalı ilk sezonun 13 bölümden oluştuğu bilgisini veren Bilgiç, "Her bölümde o bölümün temasıyla ilgili bir şarkı var. Bölümlerde ana okulu çocuklarından da destek aldık. Bölümlere bugünden itibaren Düşyeri TV'den ulaşabiliniyor. Düşyeri TV, Türkiye'nin ilk dijital televizyonu. Bizim olmayan mecralar yönetemediğimiz bazı içerikleri sunuyorlardı, biz de bizim içeriklerimizle onların yan yana gelmesinden rahatsız oluyorduk. Aileler çocuklarına yönelik her yaş grubu için ayrı ayrı kategorilenmiş içerikleri bu platformdan gönül rahatlığıyla seçebilirler." diye konuştu.

"Pakiki ile Bilgisel"in bölümlerine "www.dusyeri.tv" adresinden ve mobil uygulamalardan ulaşılabilir.
Anadolu Ajansı
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