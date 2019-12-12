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Temizlik görevlisi bayanı öldürdü, üniversite çalışanını yaraladı
Bayburt'ta bıçakla saldırdığı kadını öldüren, bir kişiyi ise yaralayan şüpheli gözaltına alındı.
|12 Aralık 2019 11:38
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Bayburt'ta bıçakla saldırdığı kadını öldüren, bir kişiyi ise yaralayan şüpheli gözaltına alındı.
Vali Nihat Üçyıldız Caddesi'ndeki Kanser Erken Teşhis Tarama ve Eğitim Merkezi'ne (KETEM) giden R.Ç. (34), henüz bilinmeyen nedenden dolayı temizlik görevlisi Zehra Erdemir'i (45) vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakladı.
Buradan kaçarak Bayburt Üniversitesi Dede Korkut Külliyesi'ne gelen R.Ç, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu'nda çalışan Süleyman Alan'ı da (47) vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklayarak yaraladı.
Üniversitenin güvenlik görevlilerince yakalanan R.Ç, polis ekiplerine teslim edildi.
Bayburt Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Zehra Erdemir, yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Süleyman Alan'ın tedavisi sürüyor.
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