Davutoğlu'nun partisi için dilekçe veriliyor
Ahmet Davutoğlu'nun kuracağı parti için dilekçe saat 12.00'da veriliyor
|12 Aralık 2019 11:53
|Yazdır
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
İLGİLİ HABERLER
|Erdoğan, 100 bin sosyal konut projesinin detaylarını açıkladı
12 Aralık 2019 12:45
|CHP'li Tanal: Arabuluculuk sınavında 70 puan'ı geçtik, başarılıyız
12 Aralık 2019 12:34
|Erdoğan'dan Çorum Valisi Çiftçi'ye 'geçmiş olsun' telefonu
12 Aralık 2019 11:41
|Gıdada taklit ve tağşiş yapana hapis cezası geliyor
12 Aralık 2019 11:24
|Ahmet Davutoğlu'nun partisinin ismi kesinleşti
12 Aralık 2019 10:04
|Kılıçdaroğlu'ndan dikkat çekici buluşma
12 Aralık 2019 09:38
|'Kürtlerden başka ağzınıza hiç kimseyi almıyorsunuz'
12 Aralık 2019 09:33
|ABD Senatosu 'Türkiye'ye yaptırım' tasarısını kabul etti
12 Aralık 2019 09:27
|ABD'nin düşmanca hamlesine Türkiye'den çok sert tepki
12 Aralık 2019 08:23
|Muharrem İnce'den Talat Atilla'ya yanıt!
12 Aralık 2019 08:21