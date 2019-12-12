7 yıldır aranan ve sürekli kılık değiştiren cinayet zanlısı yakalandı
|12 Aralık 2019 11:53
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Diyarbakır'da bir kişiyi öldürdüğü gerekçesiyle 7 yıldır aranan ve sürekli kılık değiştirdiği belirlenen cinayet zanlısı yakalandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin geçmişte işledikleri suçlardan dolayı haklarında yakalama kararı bulunan firari durumdaki kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmaları sürüyor.
Bu kapsamda, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından yapılan istihbari çalışmalar neticesinde, 2012'de İstanbul'da atık kağıt toplama işinde çalışan 2 aile arasında, birbirlerinin toplama alanlarına girmeleri gerekçesiyle başlayan ve 2 kişinin bıçakla yaralanması, ardından husumete dönüşen olayda Ersin Kaya'nın Ergani ilçesi Alitaş Mahallesi Karataş mezrasında başına taşla vurularak öldürülmesiyle ilgili "Kasten adam öldürme" suçundan aranan B.G'nin yakalanmasına yönelik operasyon düzenlendi.
Kimliğini gizleyip, sürekli kılık değiştirerek 7 yıldır firari durumda olan zanlının Ergani ilçesi Alitaş Mahallesi'ndeki ikametine geldiği ve burada saklandığı bilgisini alan ekipler, B.G'yi saklandığı yerden kaçmaya çalıştığı sırada yakaladı.
Gözaltına alınan zanlının jandarmadaki işlemleri sürüyor.
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