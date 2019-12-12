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Gün ortası döviz fiyatları

İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları
 12 Aralık 2019 12:14
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Gün ortası döviz fiyatları

İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 12.00 itibarıyla şöyle:

İSTANBULALIŞSATIŞ
ABD Doları5,79605,7970
Avro6,45906,4600
Sterlin7,63907,6770
ANKARA
ABD Doları5,77005,8300
Avro6,42006,4900
Sterlin7,58807,7320
Anadolu Ajansı
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