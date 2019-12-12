Diyarbakır'da terör operasyonu: 22 gözaltı
|12 Aralık 2019 12:21
|Yazdır
Diyarbakır'da terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda çeşitli silah, patlayıcı ve mühimmat ele geçirildi, 22 şüpheli gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şubesi ekiplerince terör örgütü PKK'nın eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve örgüt mensuplarının yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.
Farklı adreslere düzenlenen operasyonda 22 şüpheli yakalandı.
Soruşturma kapsamında Kayapınar ilçesine bağlı bir köydeki 2 farklı noktada yapılan aramada 265 paket halinde 271 kilo 475 gram patlayıcı, 8 el bombası, 12 el yapımı roket, 11 roketatar mühimmatı, 13 roketatar mühimmatı sevk fişeği, 6 kaleşnikof silah, M-16 tüfek, 20 şarjör, 2 bin 117 fişek, 175 elektrikli kapsül, 52 Alpha fire 5 uzaktan kumanda, 15 elektronik devre, 3'er adet alıcı ve verici devre, dürbün, silah dürbünü, radyo, pusula, bıçak, uyku tulumu ve çeşitli malzemeler ele geçirildi.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|İstanbul'daki FETÖ operasyonunda 'mahrem imam' ile 'bölge imamı' yakalandı
12 Aralık 2019 12:51
|Aksaray'daki FETÖ operasyonunda yakalanan iki zanlıdan biri tutuklandı
12 Aralık 2019 12:33
|Savcı 'mahrem imamla' görüştüğü iddiasıyla eski kaymakamın cezalandırılmasını istedi
12 Aralık 2019 12:20
|Yargıtay eski Üyesi Zafer Turanlı'ya FETÖ'den beraat
12 Aralık 2019 11:48
|Balıkesir merkezli FETÖ operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı
12 Aralık 2019 11:23
|FETÖ'ye yönelik 'ankesörlü telefon' operasyonu: 25 gözaltı
12 Aralık 2019 10:43
|Kocaeli'de sosyal medyadan terör propagandasına tutuklama
12 Aralık 2019 09:41
|Teröristi HDP'li yönetici getirdi
12 Aralık 2019 08:01
|Adana'da aranan hükümlülere şafak operasyonu
12 Aralık 2019 07:21
|FETÖ şüphelisi öğretmen çift gözaltına alındı
11 Aralık 2019 18:30