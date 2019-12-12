100 bin sosyal konut projesinin detayları		 
Karizmatik kışlık kazak ve hırka seçimleri		 
Hakimi eleştiren vatandaşa ceza verilmesi hak ihlali sayıldı		 
Alkollü öğrenci durakta bekleyen yolculara çarptı: 3 ölü		 
Şırıngalı çikolatadan bir ölüm haberi daha		 
Lamborghini Aventador SVJ 6 km'lik yolda 338 km hıza ulaştı Video		 
İşte Abdülhamid Han'ın şahsi kılıcı ve kamçısı! Foto Galeri		 
Advertisement
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Hakimi eleştiren vatandaşa ceza verilmesi hak ihlali sayıldı

Anayasa Mahkemesi, yanlı karar verdiğini düşündüğü hakim hakkında, "yapılan yanlış hukuk fakültesi öğrencisi tarafından dahi yapılmaz" diyen vatandaşı haklı buldu
 12 Aralık 2019 12:34
Yazdır
Hakimi eleştiren vatandaşa ceza verilmesi hak ihlali sayıldı

Anayasa Mahkemesi (AYM), yanlı karar verdiğini düşündüğü hakimi eleştiren vatandaşa ceza verilmesini hak ihlali olarak değerlendirdi.

Anayasa Mahkemesinin Resmi Gazete yayımlanan kararına göre, amcası tarafından açılan tapu iptali ve tescil davasında "karar verilmesine yer olmadığına" hükmeden hakimi şikayet amacıyla Adalet Komisyonu Başkanlığına hitaben dilekçe yazan vatandaş, hakimin kararına dayanak yaptığı bir idare mahkemesi kararını hatalı yorumladığı, hukuk fakültesi 3. sınıf öğrencisinin dahi kararı doğru yorumlayabileceği yönünde eleştiride bulundu.

Vatandaş, dilekçenin bir suretini de ifadelerin yöneltildiği hakimin görev yaptığı mahkemeye gönderdi. Mahkeme hakimi ise dilekçede yer alan ifadeler nedeniyle suç duyurusunda bulundu.

Cumhuriyet Başsavcılığı, başvurucu hakkında kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret suçundan soruşturma başlattı. Yapılan yargılama sonucu Sulh Ceza Mahkemesince para cezasına hükmedildi.

Kararın Yargıtay tarafından onanması üzerine, Anayasa Mahkemesine bireysel başvuruda bulunuldu.

Başvurucu, yazdığı dilekçede yer alan sözleri dolayısıyla cezalandırılması nedeniyle ifade özgürlüğünün ihlal edildiğini ileri sürdü.

- Karar

Anayasa Mahkemesi, başvurucunun cezalandırılması nedeniyle Anayasa'nın 26. maddesinde güvence altına alınan ifade özgürlüğünün ihlal edildiğine karar verdi.

Gerekçede, dilekçe hakkının, hak arama özgürlüğünün en önemli araçlarından biri olduğu, kişilerin adaleti bulma ve hakkı olanı elde etme yollarından biri olarak önemli bir role sahip bulunduğu vurgulandı.

Kişilerin haklarını aradıkları sırada bazı değerlendirmeleri nedeniyle cezalandırılmalarının ancak oldukça istisnai koşullarda mümkün olabileceği kaydedilen gerekçede, somut olayda başvurucunun, amcası tarafından açılan tapu iptali ve tescil davasında davaya bakan hakimin "yanlı davrandığını ve bilerek hatalı karar verdiğini, bu nedenle amcasının mülkiyet kaybına uğramasına sebep olduğunu" iddia ettiği aktarıldı.

Başvurucunun iddiasını güçlendirmek için yapılan yanlışın hukuk fakültesi öğrencisi tarafından dahi yapılmayacağını ifade ettiği belirtilen gerekçede, "Başvurucunun hakime yönelik eleştirisinin ağır olduğu kabul edilse bile bu sözler hakimin verdiği karara ilişkindir. Hakimin özel hayatı ve kişisel özellikleri hedef alınmamış, üstelik bu sözler aleniyet kazanmamıştır." tespiti yapıldı.

İlk derece mahkemesinin, başvurucunun ifade özgürlüğü ile şikayetçinin şeref ve itibar hakkı arasında adil bir denge kuramadığı ifade edilen gerekçede, şunlar kaydedildi:

"Elbette şikayet konusu ifadelerin yargılama faaliyetini yürüten hakime karşı kullanılması savunulabilir değildir. Kişilerden yargı yetkisini temsil eden hakimlere yönelik ifadelerinde daha saygılı bir üslup kullanmaları beklenir. Bununla birlikte kaba, incitici, örfe ve görgü kurallarına aykırı ifadelerin tazminat hukukunun ötesinde ceza yargılamasına konu edilmesi kişiler üzerinde caydırıcı etki doğurur.

İlk derece mahkemesi, şikayet hakkını kullanan başvurucuya adli para cezası vermesinin acil bir ihtiyaçtan kaynaklandığını, ilgili ve yeterli bir gerekçeyle ortaya koyamamıştır. Dolayısıyla olaylara bir bütün olarak yaklaşan Anayasa Mahkemesi, başvurucunun ifade özgürlüğüne yapılan müdahalenin demokratik toplum düzeninin gereklerine uygun olmadığı kanaatine varmıştır."

Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
'Tekrar çalışma' nedeniyle emekliden istenen faize 'hak ihlali' kararı
11 Aralık 2019 18:14		 AYM kararı sonrası memur alımında yaşanan kargaşa
09 Aralık 2019 07:46
Siyasi partilerin mali denetimleri Resmi Gazete'de yayımlandı
06 Aralık 2019 06:05		 AYM, kullanım bedeli için yayın durdurma tedbiri kuralını iptal etti
05 Aralık 2019 16:38
Gazeteler, güvenlik soruşturmasını böyle gördü
30 Kasım 2019 08:48		 AYM'den sözlü sınavla sözleşmeli sağlık personeli alınmasına dair önemli karar
29 Kasım 2019 09:10
Flaş! Kamuya girişlerde güvenlik soruşturması şartı arayan düzenleme iptal edildi
29 Kasım 2019 03:02		 AYM'den askeri cezaevinde ölen asker için ihlal kararı
27 Kasım 2019 15:58
AYM cinsel istismarda takipsizlik kararını hak ihlali saydı
27 Kasım 2019 13:00		 AYM: Elektronik tebligatın ulaşması için 5 günlük süre yeterli
26 Kasım 2019 10:33
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
12:58 - Boşanma aşamasındaki karısının otomobilini yaktı12:51 - İstanbul'daki FETÖ operasyonunda 'mahrem imam' ile 'bölge imamı' yakalandı12:50 - Çorum'daki zehirlenme olayı hakkında adli ve idari soruşturma başladı12:48 - Çeyrek altın ne kadar?12:47 - Gazeteci'ye verilen tazminat için 'ifade ve basın özgürlüğünün ihlali' kararı12:45 - 100 bin sosyal konut projesinin detayları12:34 - Hakimi eleştiren vatandaşa ceza verilmesi hak ihlali sayıldı12:34 - CHP'li Tanal: Arabuluculuk sınavında 70 puan'ı geçtik, başarılıyız12:33 - Aksaray'daki FETÖ operasyonunda yakalanan iki zanlıdan biri tutuklandı12:32 - KDK, sözleşme yapılmadan alınan atık toplama bedelini hukuka aykırı buldu
12:21 - Diyarbakır'da terör operasyonu: 22 gözaltı12:20 - Savcı 'mahrem imamla' görüştüğü iddiasıyla eski kaymakamın cezalandırılmasını istedi12:20 - Gram altın 275 lira seviyelerinde12:14 - Gün ortası döviz fiyatları12:05 - Eğitim Bir-Sen'in, 6. uluslararası kısa film yarışması başladı12:00 - Ülke genelinde okul çevresi ve servis araçları denetlendi11:53 - Antalya için yapılan kırmızı kodlu uyarı, riskin kalmaması üzerine kaldırıldı11:53 - Davutoğlu'nun partisi için dilekçe veriliyor
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2019 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Milletvekillerinin, araçlarına çakar takmalarını doğru buluyor musunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Şırıngalı çikolatadan bir ölüm haberi daha
Memurun gözü 3600 ek göstergede
Ahmet Davutoğlu'nun partisinin ismi kesinleşti
Son yılların en düşük kredi oranını kaçırmayın!
Kantin lobisi Mert'in canından önemli miydi!
Kurumsal alım tarihleri birbirine yakın olduğu için kadrolar boş kalacak
Tamer Karadağlı: Haluk Bilginer'in ödülünün ekmeğini ben yiyeceğim herhalde
Türkiye'nin tek trafik lambası olmayan ilde artık trafik lambası var
Cezaevi mağdurları anlattı: 46 gün sürekli işkence ettiler
Merkez faiz konusunda şaşırtabilir
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
makarna 3
Bana nobel ödülü verilirse almam 4
dış güçler 1
kıdem tazminatı caiz değildir 1
ben hep doğruları söylerim 3
ihlas finans,kombassan holdig,yimpaş,imar bankası ve diğerleri 1
Allah'in yozgatlisi 3
yaban mersini 2
teste tabi tutmak 3
nerelisin 1
SON İLANLAR
Amasya Taşova SYDV Personel Alım İlanı
Esenköy Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Geyikli Belediyesi İşçi Alım İlanı
Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi 25 İşçi Alacak
Merzifon Belediyesi İşçi Alım İlanı
İstanbul Medeniyet Üniversitesi Engelli İşçi Alım İlanı
TEMSAN Engelli İşçi Alım İlanı
Konya Bozkır Belediyesi 1 İşçi Alacak
Kars Sarıkamış Dağ Truzim 5 İşçi Alacak
Eskişehir Odunpazarı 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam