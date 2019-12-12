CHP'li Tanal: Arabuluculuk sınavında 70 puan'ı geçtik, başarılıyız

CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, arabuluculuk sınavında kanunun aramış olduğu 70 puan şartını geçtiğini ve başarılı olduğunu söyledi.

Tanal, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında TBMM Genel Kurulundaki bütçe görüşmeleri sırasında Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile yaşadığı "Düzce turizm kenti mi, değil mi?" tartışmasını hatırlattı.

Bakan Ersoy'un görüşmelerde "Kıyı şeridi olan, turizm bölgesi belediye ve illerde atık su arıtma tesislerini biz yapıyoruz" dediğini aktaran Tanal, kendisinin "Düzce Akçakoca'nın atık su arıtma tesisini yapacak mısınız?" sorusuna ise "Düzce ili turizm alanı değil, kıyı bandı yok" yanıtını verdiğini anlattı.

Düzce haritasını basın mensuplarına gösteren Tanal, "Ya Bakan Karadeniz'i deniz saymıyor. Karadeniz'i deniz saysa Akçakoca'nın kıyı bandı var. 'Akçakoca'nın kıyı bandı yoktur' demesi abesle iştigaldir." ifadelerini kullandı.

Tanal, Düzce İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından hazırlanan Düzce ve Akçakoca'yı anlatan kitapçıkları Bakan Ersoy'a göndereceklerini söyledi.

Düzce'nin bir turizm kenti olduğunu kaydeden Tanal, "Düzce'nin denizi, güneşi, kumu, plajı, kışın kayak yapma imkanı, müzeleri var mı? Var." şeklinde konuştu.

Düzce'nin görülmeye değer bir cennet olduğunu dile getiren Tanal, "Sayın Bakan'ın Düzce'yi turizm kenti saymamasının nedeni acaba kendisine ait turistik tesisler olmamasından mı kaynaklanıyor? Kriteri nedir?" diye sordu.

Tanal, Bakan Ersoy'a "Köstek olmayın destek olun, Düzce'yi daha yukarılara taşıyalım." çağrısında bulunarak, Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü'nün bu duruma karşı çıkması gerektiğini savundu.

- Arabuluculuk sınavı sonuçları

Milletvekillerinin arabuluculuk sınavı sonuçlarına ilişkin bir soruya Tanal, "Kanunun aramış olduğu sınır 70 puan sınırıdır. 70 puan sınırını geçmiş durumdayız, onun için başarılıyız." dedi.

Test usulü çoktan seçmeli bir sınav olduğunu belirten Tanal, "Sınır 70'ti, 70'i geçmiş durumdayız. Bu kurumun tanıtılması amacıyla sınava girmiştik." diye konuştu.