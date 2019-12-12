100 bin sosyal konut projesinin detayları		 
Karizmatik kışlık kazak ve hırka seçimleri		 
Hakimi eleştiren vatandaşa ceza verilmesi hak ihlali sayıldı		 
Alkollü öğrenci durakta bekleyen yolculara çarptı: 3 ölü		 
Şırıngalı çikolatadan bir ölüm haberi daha		 
Lamborghini Aventador SVJ 6 km'lik yolda 338 km hıza ulaştı Video		 
İşte Abdülhamid Han'ın şahsi kılıcı ve kamçısı! Foto Galeri		 
Advertisement
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Aksaray'daki FETÖ operasyonunda yakalanan iki zanlıdan biri tutuklandı

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında, örgütün şifreli haberleşme programı ByLock kullandığı iddiasıyla gözaltına alınan eşlerden biri tutuklandı.
 12 Aralık 2019 12:33
Yazdır
Aksaray'daki FETÖ operasyonunda yakalanan iki zanlıdan biri tutuklandı

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında, örgütün şifreli haberleşme programı ByLock kullandığı iddiasıyla gözaltına alınan eşlerden biri tutuklandı.

Gözaltındaki eski öğretmenler Z.A. ve kocası R.A., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerden Z.A, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanırken, R.A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, ByLock kullandığı iddiasıyla Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma çerçevesinde haklarında yakalama kararı çıkarılan eski öğretmenler R.A. (33) ve eşi Z.A'nın (33) Aksaray'da bir evde olduğunun belirlenmesi üzerine, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri çifti gözaltına almıştı.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
İstanbul'daki FETÖ operasyonunda 'mahrem imam' ile 'bölge imamı' yakalandı
12 Aralık 2019 12:51		 Diyarbakır'da terör operasyonu: 22 gözaltı
12 Aralık 2019 12:21
Savcı 'mahrem imamla' görüştüğü iddiasıyla eski kaymakamın cezalandırılmasını istedi
12 Aralık 2019 12:20		 Yargıtay eski Üyesi Zafer Turanlı'ya FETÖ'den beraat
12 Aralık 2019 11:48
Balıkesir merkezli FETÖ operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı
12 Aralık 2019 11:23		 FETÖ'ye yönelik 'ankesörlü telefon' operasyonu: 25 gözaltı
12 Aralık 2019 10:43
Kocaeli'de sosyal medyadan terör propagandasına tutuklama
12 Aralık 2019 09:41		 Teröristi HDP'li yönetici getirdi
12 Aralık 2019 08:01
Adana'da aranan hükümlülere şafak operasyonu
12 Aralık 2019 07:21		 FETÖ şüphelisi öğretmen çift gözaltına alındı
11 Aralık 2019 18:30
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
12:58 - Boşanma aşamasındaki karısının otomobilini yaktı12:51 - İstanbul'daki FETÖ operasyonunda 'mahrem imam' ile 'bölge imamı' yakalandı12:50 - Çorum'daki zehirlenme olayı hakkında adli ve idari soruşturma başladı12:48 - Çeyrek altın ne kadar?12:47 - Gazeteci'ye verilen tazminat için 'ifade ve basın özgürlüğünün ihlali' kararı12:45 - 100 bin sosyal konut projesinin detayları12:34 - Hakimi eleştiren vatandaşa ceza verilmesi hak ihlali sayıldı12:34 - CHP'li Tanal: Arabuluculuk sınavında 70 puan'ı geçtik, başarılıyız12:33 - Aksaray'daki FETÖ operasyonunda yakalanan iki zanlıdan biri tutuklandı12:32 - KDK, sözleşme yapılmadan alınan atık toplama bedelini hukuka aykırı buldu
12:21 - Diyarbakır'da terör operasyonu: 22 gözaltı12:20 - Savcı 'mahrem imamla' görüştüğü iddiasıyla eski kaymakamın cezalandırılmasını istedi12:20 - Gram altın 275 lira seviyelerinde12:14 - Gün ortası döviz fiyatları12:05 - Eğitim Bir-Sen'in, 6. uluslararası kısa film yarışması başladı12:00 - Ülke genelinde okul çevresi ve servis araçları denetlendi11:53 - Antalya için yapılan kırmızı kodlu uyarı, riskin kalmaması üzerine kaldırıldı11:53 - Davutoğlu'nun partisi için dilekçe veriliyor
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2019 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Milletvekillerinin, araçlarına çakar takmalarını doğru buluyor musunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Şırıngalı çikolatadan bir ölüm haberi daha
Memurun gözü 3600 ek göstergede
Ahmet Davutoğlu'nun partisinin ismi kesinleşti
Son yılların en düşük kredi oranını kaçırmayın!
Kantin lobisi Mert'in canından önemli miydi!
Kurumsal alım tarihleri birbirine yakın olduğu için kadrolar boş kalacak
Tamer Karadağlı: Haluk Bilginer'in ödülünün ekmeğini ben yiyeceğim herhalde
Türkiye'nin tek trafik lambası olmayan ilde artık trafik lambası var
Cezaevi mağdurları anlattı: 46 gün sürekli işkence ettiler
Merkez faiz konusunda şaşırtabilir
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
yeni yıldan beklentiler 5
asgari ücret tespit komisyonu 1
teste tabi tutmak 3
tavla 4
12.12.2019 fenerbahce vs anadolu efes maci 1
Kıdem tazminatı 1
alican 3
the irishman 1
11.12.2019 psg vs galatasaray maçı 6
Yılın son günlerinde 2019 a veda notu 3
SON İLANLAR
Amasya Taşova SYDV Personel Alım İlanı
Esenköy Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Geyikli Belediyesi İşçi Alım İlanı
Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi 25 İşçi Alacak
Merzifon Belediyesi İşçi Alım İlanı
İstanbul Medeniyet Üniversitesi Engelli İşçi Alım İlanı
TEMSAN Engelli İşçi Alım İlanı
Konya Bozkır Belediyesi 1 İşçi Alacak
Kars Sarıkamış Dağ Truzim 5 İşçi Alacak
Eskişehir Odunpazarı 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam