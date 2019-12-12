Çorum'daki zehirlenme olayı hakkında adli ve idari soruşturma başladı
|12 Aralık 2019 12:50
|Yazdır
Çorum Valisi Mustafa Çiftçi, Osmancık ilçesindeki bir kız öğrenci yurdunda karbonmonoksit zehirlenmesi şüphesiyle 103 öğrencinin hastaneye kaldırıldığını söyledi.
Vali Çiftçi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Ömer Derindere Fen Lisesi Kız Öğrenci Yurdu'ndaki 103 öğrencinin, karbonmonoksit zehirlenmesi şüphesiyle Osmancık Devlet Hastanesi ile Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldığını bildirdi.
Öğrencilerden 47'sinin Çorum'da tedavi edildiğini belirten Çiftçi, "5 öğrencimiz yoğun bakımda ama şuurları açık. Diğer öğrencilerimiz de Osmancık'taki hastanede. Tedbir olarak tüm öğrencilerimizi hastaneye kaldırdık. AFAD ekiplerimiz okulda çalışma yapıyor." dedi.
İlçedeki hastanede ilk müdahalesi yapılan öğrencilerin, Çorum'a sevkinin sürdüğünü dile getiren Çiftçi, "Osmancık'tan sevklerimiz peyderpey devam ediyor. Çorum'da yoğun bakımda bulunan öğrencilerimiz de normal servise alındı. Olayla ilgili bizim tarafımızdan idari, savcılık tarafından da adli soruşturma başlatıldı. Olayın araştırılması için müfettiş görevlendirdik." diye konuştu.
Valilikten yapılan yazılı açıklamada ise 104 öğrencinin kaldığı Ömer Derindere Fen Lisesi Kız Öğrenci Pansiyonu'ndaki 103 öğrencinin saat 05.40 sularında doğal gaz bacasının yerinden çıkması nedeniyle içeri sızan karbonmonoksit gazından etkilendiği aktarıldı.
Öğrencilerin hayati tehlikelerinin bulunmadığı vurgulanan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Tüm öğrencilerimizin ilçe devlet hastanesine sevkleri sağlanmıştır. 103 öğrencinin yapılan ilk muayenelerinde kanlarında karbonmonoksit değerlerinin yüksek çıktığı tespit edilmiştir. Öğrencilerimizin hastaneye sevkleri 112 Acil Servis görevlilerince yapılmıştır."
Olayın duyulmasının ardından çok sayıda aile Osmancık Devlet Hastanesine geldi. Çocuklarının durumu hakkında bilgi alan aileler, Çorum'a sevk edilen çocuklarının yanından ayrılmadı.
Osmancık Kaymakamı Hakan Alkan ve İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Sarı da belirli aralıklarla hastaneye gelerek, öğrencilerin durumu hakkında yetkililerden bilgi alıyor.
Öğrencilerin yanı sıra 2 nöbetçi öğretmenin de tedbir amaçlı hastaneye götürüldüğü öğrenildi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Gazeteci'ye verilen tazminat için 'ifade ve basın özgürlüğünün ihlali' kararı
12 Aralık 2019 12:47
|Bolu Dağı Tüneli, yarın 1,5 saat trafiğe kapatılacak
11 Aralık 2019 22:08
|Cemal Kaşıkçı cinayetinde kritik gelişme!
10 Aralık 2019 23:00
|'289 darbe davasının 271'i karara bağlandı'
10 Aralık 2019 11:24
|Tunceli'de 1'i adliye çalışanı, 4 şüpheli gözaltında
09 Aralık 2019 20:23
|Darbe girişiminin küçük tanığından avukata 'anlamlı' cevap
09 Aralık 2019 19:24
|'Bul karayı al parayı' oyunu operasyonunda 9 tutuklama
09 Aralık 2019 09:49
|17 yaşındaki genç kızdan 12 gündür haber alınamıyor
08 Aralık 2019 15:03
|16 yaşındaki lise öğrencisinden iki gündür haber yok
07 Aralık 2019 21:18
|Erzurum'un 'kırmızı periler diyarı' tescillendi
07 Aralık 2019 16:31