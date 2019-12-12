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Kantinciler Odası Başkanı: Öğrenciler dışarıdan alıyor

Ankara ve Diyarbakır'da iki çocuğun şırınga şeklindeki çikolatanın kapağı nedeniyle hayatını kaybetmesi sonrası okul kantinlerinde satılan ürünler ve denetimler tartışılıyor. Bu sabah bazı veliler okullara gelerek kantinlerde bu ürünün satılıp satılmadığını sordu ve denetimlerin artırılmasını istedi
 12 Aralık 2019 13:06
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Kantinciler Odası Başkanı: Öğrenciler dışarıdan alıyor

İstanbul Kantinciler Esnaf Odası Başkanı Vahap Osmanoğlu ise öğrencilerin bu ürünleri dışarıdan aldığını belirterek, "Okul kapıları açık olduğu sürece bu vakalar yaşanır, faturası da kantinciye çıkar" dedi.

OKULLARDA BİR AY ARAYLA DENETİM YAPILDIĞI İFADE EDİLİYOR

Şırınga şeklindeki çikolatanın kapağı nedeniyle Ankara ve Diyarbakır'da iki çocuk hayatını kaybetmesinden sonra, 'okullarda ve çevresinde satılan ürünlerin denetimi yeterli mi' sorusu ise bir kez daha gündeme geldi. Okul yönetimlerinden edindiğimiz bilgilere göre, bir ay arayla okul müdürü ve okul aile birliği, kantinlerde denetim gerçekleştiriyor. Veliler ise bu denetimlerin yetersiz olduğunu ifade ediyor.

"DENETİM BİTTİKTEN SONRA HER ŞEY TEKRAR ORTAYA ÇIKIYOR"

Çocuğu Maltepe'de bulunan bir okulda eğitim gören Nurdan Portakal, şırınga şeklindeki çikolata yüzünden yaşanan ölümlere üzüldüğünü ifade ederek, "Çok üzüldüm, kendi evladım gibi. Allah yakınlarına sabır versin. Denetimi fazla önemsemiyorlar. Denetim gerçekleşiyor, denetim bittikten sonra her şey tekrar ortaya çıkıyor. Kolayı gizliden satanlar da var. Bunları görüyoruz. Bazı ürünlerin kapalı satılması gerekirken, açık satıyorlar" diye konuştu.

"BİLDİĞİM KADARIYLA DÖRT DÖRTLÜK BİR DENETİM YAPILMIYOR"

Öğrencisi velisi Serdar Çelik, "Şu an bildiğim kadarıyla dört dörtlük bir denetim yapılmıyor. Yapılsaydı Ankara'da bu olay yaşanmazdı. İki çocuğum var. İkisine de kantini önermiyorum. Mecbur kalmadıkları sürece zaten kendileri de kantine gitmiyorlar" şeklinde konuştu.

"DENETİM YAPILSAYDI BÖYLE OLMAZDI"

Çocuğunu okula getiren bir veli ise kantinde şırınga şeklinde çikolata satılıp satılmadığını bilmediğini belirterek, "Denetim yapılsaydı böyle olmazdı, bu duruma gelmezdi. Burada satılıp satılmadığını bilmiyorum. Olduğunu zannetmiyorum. Öğretmenleri de çocuklarımızı bilinçlendiriyor. Almamaları gerektiğini söylüyorlar" şeklinde konuştu.
3'üncü sınıf öğrencisi Ahmet Bozdemir, "Sosisli sandviç, tost, hamburger alıyorum. Çikolata satılıyor kantinde ama cips ile asitli içecekler satılmıyor" diye konuştu.

DIŞARIDAN, GELMİŞ, DIŞARIDAN KAYNAKLANAN BİR OLAY"

Sarıyer Mehmet Şam Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi kantininde Demirören Haber Ajansı'na (DHA) açıklamalarda bulunan İstanbul Kantinciler Esnaf Odası Başkanı Vahap Osmanoğlu, şunları söyledi:
"Bizim yaptığımız araştırma neticesinde; bu ürünün kantinde satılmadığı, dışarıdan geldiği, okulda kamera da var kantinde, öğrencinin kantine uğramadığı aşikar. Kantincinin beyanı da ortada. Dışarıdan, gelmiş, dışarıdan kaynaklanan bir olay. Okul kapıları açık olduğu sürece bu ürünleri dışarıdan, bakkaldan, marketten alabilirler. Şu anda soruşturma aşamasında. Ben kantincimizin o ürünü satmadığına inanıyorum. Kendisinin beyanatı da var, dün akşam basın açıklaması da yaptılar. Avukatı da şu anda devrede. Önemli olan bu olayların yaşanmaması, tedbir alınması. Tedbiri almak isteyen sadece kantinlerle ilgili değil, okul çevreleriyle ilgili bir seferberlik ilan edilmesi gerekir. Aynı ürünü öğrenciler dışarıda rahatlıkla çantasına koyup gelebiliyorlar."

"OKUL KAPILARI AÇIK OLDUĞU SÜRECE BU VAKALAR YAŞANIR, FATURASI DA KANTİNCİYE ÇIKAR"

"Bu ürünleri satmak mümkün değil. Çünkü Milli Eğitim Bakanlığı'nın göndermiş olduğu genelge doğrultusunda bu ürünleri satmıyoruz." diyen Osmanoğlu, " Genellikle anında üretim, tüketim mantığıyla kendimiz üretip, kendimiz satıyoruz. Kantin denetimleri genellikle okulun belirlediği bir komisyon var 15 günde bir bu komisyon yapıyor. Ayda bir kez de Tarım Bakanlığı denetime gelir. Ayrıca Tarım Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı'ndan bir kişi ayda bir defa kantinleri denetliyorlar. Şimdiye kadar yapılan denetimlerde herhangi bir olumsuz vaka görülmemiştir. Şimdiye kadar bir olumsuz vaka yaşanmadı daha doğrusu. Ben diyorum ki 'okul kapılarını kapatın'. Okul kapıları açık olduğu sürece bu vakalar yaşanır, faturası da kantinciye çıkar" şeklinde konuştu.
DHA
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