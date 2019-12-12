KPSS 2019/7'de, en çok ilgi çeken 10 kadro		 
Karizmatik kışlık kazak ve hırka seçimleri		 
Merkez Bankası, faizde yine indirime gitti		 
'Şırınga çikolata' firması: Adli Tıp raporunu bekliyoruz		 
Hakim ve savcı adaylarına 70 puan şartı getirildi		 
Lamborghini Aventador SVJ 6 km'lik yolda 338 km hıza ulaştı Video		 
İşte Abdülhamid Han'ın şahsi kılıcı ve kamçısı! Foto Galeri		 
Advertisement
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Borsa, günün ilk yarısında yükseldi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 1,18 artışla 109.197,63 puana yükseldi.
 12 Aralık 2019 13:11
Yazdır
Borsa, günün ilk yarısında yükseldi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 1,18 artışla 109.197,63 puana yükseldi.

Günün ilk yarısında yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 1.275,95 puan artarak 109.197,63 puana çıkarken, toplam işlem hacmi 4,3 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 1,10 ve holding endeksi yüzde 0,86 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,74 ile spor, tek gerileyen ise yüzde 1,43 ile turizm oldu.

Analistler, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) beklentiler doğrultusunda faizlerde değişiklik yapmamasının ardından bugünkü Avrupa Merkez Bankası (ECB) ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz kararının yatırımcıların odağında bulunduğunu ifade etti.

TCMB'nin faiz indirimine devam etmesi, ECB'nin ise herhangi bir değişiklik yapmamasının beklendiğini dile getiren analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 106.400 seviyesinin destek, 110.000 puanın direnç konumunda bulunduğunu bildirdi.

Analistler, ABD Senatosu Dış ilişkiler Komitesi'nin, dün akşam, Türkiye'ye Rusya'dan S-400 alması ve Suriye'deki adımlarından dolayı yaptırım öngören yasa tasarısını kabul etmesinin ardından ABD ile diplomatik ilişkiler konusunda artan tedirginliklerin, piyasalardaki pozitif seyri sınırladığını kaydederek, konuyla ilgili gelişmelerin de takip edileceğini söyledi.

AA Finans'ın gerçekleştirdiği ankete katılan ekonomistler, TCMB'nin politika faizini 150 baz puan indirerek yüzde 12,50'ye çekmesini bekliyor. Ankete katılan bütün ekonomistler, politika faizinde indirim beklerken, ekonomistlerin indirim tahminleri en düşük 100, en yüksek 225 baz puan arasında yer aldı. 24 Ekim PPK toplantısında politika faizi 250 baz puan indirilerek yüzde 14,00 düzeyine çekilmişti.

Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Çeyrek altın ne kadar?
12 Aralık 2019 12:48		 Gram altın 275 lira seviyelerinde
12 Aralık 2019 12:20
Borsa güne yükselişle başladı
12 Aralık 2019 10:12		 Güne başlarken döviz fiyatları
12 Aralık 2019 09:42
Borsa günü düşüşle tamamladı
11 Aralık 2019 18:26		 Çeyrek altın günü kaç TL'den tamamladı
11 Aralık 2019 17:34
Dolar ve avroda gün sonu fiyatları
11 Aralık 2019 17:06		 Borsa, günün ilk yarısında yatay seyretti
11 Aralık 2019 13:12
Gram altın 274 lira seviyelerinde
11 Aralık 2019 11:07		 Borsa, güne yatay başladı
11 Aralık 2019 10:26
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
14:36 - Faiz indirimi sonrası dolar düşüşte14:33 - AK Partili Dağ'dan CHP'ye 'asansör rantı' soruları14:30 - Hemşire ebe yardımcıları 2019/7 KPSS'ye başvurabilecek mi?14:28 - Çavuşoğlu: İsrail hayalini hiçbir zaman gerçekleştiremeyecek14:26 - Eşini döverek öldüren astsubay, meslekten ihraç edilip, mahkeme kararıyla dönmüş14:24 - 112'ye 'Tavuğumu hastaneye götürebilir misiniz' telefonu14:21 - Süleyman Soylu siyasetçi olmasaydı ne yapmak isterdi14:20 - FETÖ'den 12,5 yıl hapisle aranan uzman çavuş yakalandı14:15 - Görevden uzaklaştırılan Kızıltepe Belediye Başkanı gözaltına alındı14:15 - İlker Başbuğ'dan Libya anlaşması çıkışı
14:14 - Bolu Dağı Tüneli, teknik kontrol nedeniyle trafiğe kapatıldı14:13 - Sadece şikayet yayınlayan internet sitelerine kötü haber14:10 - KPSS 2019/7'de, en çok ilgi çeken 10 kadro14:08 - 2019-YDUS giriş belgeleri açıklandı14:01 - Merkez Bankası, faizde yine indirime gitti14:00 - Bakan Kurum: Üreteceğimiz konut sayısının 12 katı başvuru aldık13:56 - Genç YouTuber, arkadaşını öldürdü13:53 - 'Şırınga çikolata' firması: Adli Tıp raporunu bekliyoruz
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2019 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Milletvekillerinin, araçlarına çakar takmalarını doğru buluyor musunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Şırıngalı çikolatadan bir ölüm haberi daha
Memurun gözü 3600 ek göstergede
Ahmet Davutoğlu'nun partisinin ismi kesinleşti
Faizler düştü! Bankalar kredi yarışında
Merkez Bankası, faizde yine indirime gitti
Tamer Karadağlı: Haluk Bilginer'in ödülünün ekmeğini ben yiyeceğim herhalde
Türkiye'nin tek trafik lambası olmayan ilde artık trafik lambası var
Kantin lobisi Mert'in canından önemli miydi!
Kurumsal alım tarihleri birbirine yakın olduğu için kadrolar boş kalacak
Erdoğan, 100 bin sosyal konut projesinin detaylarını açıkladı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
özlemek 2
alican 3
tavla 4
2020 3
Allah'in yozgatlisi 3
nerelisin 1
Bana nobel ödülü verilirse almam 4
asgari ücret tespit komisyonu 1
bir yanlışlık olmalı 1
ön izleme 2
SON İLANLAR
İstanbul Büyükşehir Belediyesi 420 sözleşmeli personel alacak
Amasya Taşova SYDV Personel Alım İlanı
Esenköy Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Geyikli Belediyesi İşçi Alım İlanı
Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi 25 İşçi Alacak
Merzifon Belediyesi İşçi Alım İlanı
İstanbul Medeniyet Üniversitesi Engelli İşçi Alım İlanı
TEMSAN Engelli İşçi Alım İlanı
Konya Bozkır Belediyesi 1 İşçi Alacak
Kars Sarıkamış Dağ Truzim 5 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam