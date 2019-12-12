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Erdoğan'dan İmamoğlu'na Kanal İstanbul cevabı: Sen otur işine bak

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın '100 bin sosyal konut' projesinin tanıtım toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yönelik, "Çıkmış belediye başkanları diyor ki, Kanal İstanbul buraya uymaz. Sen otur işine bak. Nasıl uyduğunu göreceksin, bütün bunların çalışmalarını gayet iyi yaptık" ifadelerini kullandı.
 12 Aralık 2019 13:16
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Erdoğan'dan İmamoğlu'na Kanal İstanbul cevabı: Sen otur işine bak

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kanal İstanbul ile ilgili açıklaması

*Çıkmış belediye başkanları diyor ki, Kanal İstanbul buraya uymaz. Sen otur işine bak. Nasıl uyduğunu göreceksin, bütün bunların çalışmalarını gayet iyi yaptık.

*Üniversiteleri kendi ekiplerimizi çalıştırdık. İnşallah en kısa zamanda ihalesini yapmak suretiyle Kanal İstanbul'a da başlayacağız.

Kanal İstanbul nedir biliyor musunuz? Boğazı çok ciddi bir felaketten koruma projesidir. Aklımda kaldığı kadarıyla 7 ay romen tankeri orada yanmıştı, zaman zaman yalılara bindiren gemiler...

*Şimdi burası yapıldığında bu işin sadece çevrecilik yönünden kurtuluşu değil, bunun yanında çok daha bir siyasi boyutu olacak ki bunu şimdi kullanmıyorum.

*Vakti saati geldiğinde onu da kullanırız. O siyasi boyutuyla da Kanal İstanbul dünyada çok ciddi bir sükse yapacak.

Böylesine stratejik önemde projeyi engellemek için her yolu deniyorlar. Biz kimlere hangi mesajların verilmek istendiğini gayet iyi biliyoruz.

*Birileri başlarını okşayacak efendilerine diyet borcu ödeyecek diye bu projeyi biz rafa kaldırmayız. Dün olduğu gibi bugün de CHP'nin takoz siyasetine boyun eğmeyiz.
Memurlar.Net
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