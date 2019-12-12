Erdoğan'dan İmamoğlu'na Kanal İstanbul cevabı: Sen otur işine bak
|12 Aralık 2019 13:16
|Yazdır
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kanal İstanbul ile ilgili açıklaması
*Çıkmış belediye başkanları diyor ki, Kanal İstanbul buraya uymaz. Sen otur işine bak. Nasıl uyduğunu göreceksin, bütün bunların çalışmalarını gayet iyi yaptık.
*Üniversiteleri kendi ekiplerimizi çalıştırdık. İnşallah en kısa zamanda ihalesini yapmak suretiyle Kanal İstanbul'a da başlayacağız.
Kanal İstanbul nedir biliyor musunuz? Boğazı çok ciddi bir felaketten koruma projesidir. Aklımda kaldığı kadarıyla 7 ay romen tankeri orada yanmıştı, zaman zaman yalılara bindiren gemiler...
*Şimdi burası yapıldığında bu işin sadece çevrecilik yönünden kurtuluşu değil, bunun yanında çok daha bir siyasi boyutu olacak ki bunu şimdi kullanmıyorum.
*Vakti saati geldiğinde onu da kullanırız. O siyasi boyutuyla da Kanal İstanbul dünyada çok ciddi bir sükse yapacak.
Böylesine stratejik önemde projeyi engellemek için her yolu deniyorlar. Biz kimlere hangi mesajların verilmek istendiğini gayet iyi biliyoruz.
*Birileri başlarını okşayacak efendilerine diyet borcu ödeyecek diye bu projeyi biz rafa kaldırmayız. Dün olduğu gibi bugün de CHP'nin takoz siyasetine boyun eğmeyiz.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|AK Partili Dağ'dan CHP'ye 'asansör rantı' soruları
12 Aralık 2019 14:33
|Çavuşoğlu: İsrail hayalini hiçbir zaman gerçekleştiremeyecek
12 Aralık 2019 14:28
|Süleyman Soylu siyasetçi olmasaydı ne yapmak isterdi
12 Aralık 2019 14:21
|İlker Başbuğ'dan Libya anlaşması çıkışı
12 Aralık 2019 14:15
|Bakan Kurum: Üreteceğimiz konut sayısının 12 katı başvuru aldık
12 Aralık 2019 14:00
|Bakan Albayrak: Her yıl 100 bin konut yapılacak
12 Aralık 2019 13:38
|Milletvekili maaşını, kız öğrencilere burs olarak veriyor
12 Aralık 2019 13:22
|Erdoğan, 100 bin sosyal konut projesinin detaylarını açıkladı
12 Aralık 2019 12:45
|CHP'li Tanal: Arabuluculuk sınavında 70 puan'ı geçtik, başarılıyız
12 Aralık 2019 12:34
|Davutoğlu'nun partisi için dilekçe veriliyor
12 Aralık 2019 11:53