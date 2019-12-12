Sahte polisler, eski bakanı da dolandırdı

DSP'den 20'nci dönem Tekirdağ Milletvekili olan eski Çevre Bakanı Fevzi Aytekin, telefonla dolandırıldı. İddiaya göre, Aytekin'i arayan ve kendisini polis olarak tanıtan bir kişi, bir kamu bankasındaki hesabında bulunan altınlarının çalındığını belirterek, uluslararası bir altın kaçakçılığı operasyonu yaptıklarını Tekirdağ'daki bir banka şubesinde bulunan altınları kendilerine teslim etmesini istedi. Bunun üzerine Aytekin, bankada bulunan 30 adet 3'lü burma altın, 10 Cumhuriyet Altını, 8 adet 5'i bir yerde, 4 Adana setini bankadan alarak, dolandırıcıların 100'üncü Yıl Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde verdiği adrese gitti. Burada altınları kendi eliyle teslim eden Aytekin, bir süre sonra dolandırıldığını fark edip, emniyete giderek şikayetçi oldu. Polis, dolandırıcıları yakalamak için çalışma başlattı.

'4 SAAT TELEFONDA KONUŞTU'

Dolandırıldığını anlatan eski Çevre Bakanı Aytekin, "Herkesin başına gelebilir. Boşluğumuza denk geldi. Dört saat telefonda konuştu. PKK'dan bahsetti, Amerika'daki o adamdan bahsetti. Şehitlerden bahsetti. Şehitler deyince bizim için akan sular durur. Biz iyi niyetli insanlarız. Buna kanmamalıydık. İfademizi verdik, emniyet sağolsun çok ilgileniyor" dedi.