Üniversitenin 4. katından düşen öğrenci ağır yaralı
|12 Aralık 2019 13:32
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Avcılar'da bulunan özel bir üniversitenin 4. katından düşen 19 yaşındaki üniversite öğrencisi Edanur K. ağır yaralı bir şekilde hastaneye kaldırıldı.
Olay, Avcılar'da bulunan özel bir üniversitenin içerisinde yaşandı. Çocuk gelişimi bölümü öğrencisi Edanur K.(19) 4'üncü katta bulunan kantin katından aşağıya düştü. K.'nin düştüğünü gören çevredeki öğrenciler sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ağır yaralı olarak yerde yatan ve yarı baygın olan öğrenciye ilk müdahaleyi düştüğü yerde yaptı. Kısa süre sonra olay yerine ulaşan Avcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri de olayla ilgili incelemelere başladı. Ambulans ile Halkalı'da bulunan bir hastaneye kaldırılan Edanur K.'ye sağlık müdahalelerinin devam ettiği öğrenildi.
Edanur K.'nin düştü mü yoksa intihar girişiminde mi bulunduğu polis tarafından araştırılıyor.
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