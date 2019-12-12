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Bakan Albayrak: Her yıl 100 bin konut yapılacak

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: Her yıl 100 bin konutu vatandaşlarımıza kazandıracak bu proje modelinin finansal altyapısını tamamladık
 12 Aralık 2019 13:38
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Bakan Albayrak: Her yıl 100 bin konut yapılacak

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "100 Bin Sosyal Konut Projesi" ile dar gelirli vatandaşları çok düşük maliyetle konut sahibi yapacaklarını belirterek, "Her yıl 100 bin konutu vatandaşlarımıza kazandıracak bu proje modelinin finansal altyapısını tamamladık." dedi.

Albayrak, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen, "100 Bin Sosyal Konut Projesi" tanıtım toplantısında yaptığı konuşmada, atılan adımın önemine dikkati çekti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde 17 yıldır hep ülkenin gelir seviyesini artırmayı, toplumun refah seviyesini yükseltmeyi hedeflediklerini ve kapsayıcı büyüme politikalarını öncelikli tuttuklarını ifade eden Albayrak, gelir dağılımında iyileştirmeye ve yoksullukla mücadeleye büyük önem verdiklerini söyledi.

Bakan Albayrak, Türkiye ekonomisinin çok farklı yeni bir çehreye büründüğüne işaret ederek, şöyle devam etti:

"Son 17 yıldır ülkemiz önemli büyüme kaydetti ve dünyanın en büyük 13'üncü ekonomisi haline geldi. Satın alma gücü paritesine göre, Türkiye'nin kişi başına düşen milli geliri 2002 yılında 10 bin 685 dolar seviyesinden geçen yıl 28 bin dolar seviyesinin üzerine çıktı. Bu çok ciddi bir refah artışı demektir. Bu süreçte gelişmiş ülkeler arasındaki gelir seviyesi farkını da önemli ölçüde azalttık. Kişi başına gelirimiz 2002 yılında ABD'nin yüzde 24,2'si iken bu rakam yüzde 45,2'ye yükseldi. Bu dönemde gelirimiz Avrupa Birliği'nin yüzde 37'1'i kadarken yüzde 65,2 seviyesine yükseldi. Gelecek yıllarda inşallah bu farkı daha da kapatarak, çalışmalarımıza devam edeceğiz."

- "Gelirin adil paylaşımı en önemli amacımız"

Son 6 yıldır "büyük ve güçlü Türkiye" idealine engel olmak için sayısız planın devreye sokulduğunu ve ülkenin çeşitli girişimlerle karşı karşıya kaldığını hatırlatan Albayrak, bunların hepsinin milletin desteğiyle bertaraf edildiğini vurguladı. Albayrak, ekonominin şoklara karşı sergilediği duruşla ne kadar dirençli hale geldiğini defalarca ispat ettiklerini, gösterilen refleksle kurumların her şoktan daha da güçlenerek çıktığını dile getirdi.

Geleceğe sağlam adımlarla ilerlemek için ekonominin daha da güçlü kılınması gerektiğini belirten Albayrak, "Ekonomideki kırılganlıklarımızı azaltmak, ekonomiyi daha istikrarlı kılmak ve sürdürülebilir yüksek büyüme seviyelerine ulaştırmak bizim için en büyük ödev. Sadece yüksek büyüme rakamlarını elde etmek değil, aynı zamanda bunun sağlıklı, sürdürülebilir olması ve gelirin adil paylaşımı en önemli amacımız. Bugüne kadar milli gelirimizi yükseltmenin yanı sıra yoksullukla mücadelede de önemli ilerlemeler kaydettik." ifadelerini kullandı.

- "Finansal altyapı hazır"

Ekonomide kaydedilen ilerlemeleri öncelikli olarak vatandaşlara yansıttıklarını vurgulayan Albayrak, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde, çok düşük maliyetle dar gelirli vatandaşlarımızı konut sahibi yapacak çok önemli bir projeyi daha hayata geçiriyoruz. Her yıl 100 bin konutu vatandaşlarımıza kazandıracak bu proje modelinin finansal altyapısını tamamladık. İnanıyorum ki pek çok ailemizi bu sayede sevindirmiş olacağız. İstiyoruz ki hiçbir vatandaşımızın en temel haklarından olan barınma sorunu kalmasın. Bizim mücadelemiz, büyük ve güçlü Türkiye mücadelesi. Bu idealin ancak bağımsız ve güçlü bir ekonomiyle mümkün olacağına inanıyoruz. Tüm politikalarımızı, stratejimizi bu doğrultuda hazırlıyor ve uyguluyoruz. Ülkemizi bu değere kavuşturmak, milletimizin huzurunu, refahını, sosyal ve ekonomik imkanını daha da artırmak için gece gündüz demeden çalışmaya devam edeceğiz."
Anadolu Ajansı
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