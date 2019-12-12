KPSS 2019/7'de, en çok ilgi çeken 10 kadro		 
Karizmatik kışlık kazak ve hırka seçimleri		 
Merkez Bankası, faizde yine indirime gitti		 
'Şırınga çikolata' firması: Adli Tıp raporunu bekliyoruz		 
Hakim ve savcı adaylarına 70 puan şartı getirildi		 
Lamborghini Aventador SVJ 6 km'lik yolda 338 km hıza ulaştı Video		 
İşte Abdülhamid Han'ın şahsi kılıcı ve kamçısı! Foto Galeri		 
Advertisement
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Uzayın keşfi için yapılan Ar-Ge harcamaları 5 katına çıktı

Kamunun uzayın keşfi ve kullanımı için yaptığı Ar-Ge harcamaları, 2014-2018 yıllarını kapsayan 5 yıllık dönemde 12,9 milyon liradan 60,9 milyon liraya çıktı. Söz konusu dönemde uzay alanına yönelik harcamaların toplam tutarı 160,2 milyon lira oldu
 12 Aralık 2019 13:40
Yazdır
Uzayın keşfi için yapılan Ar-Ge harcamaları 5 katına çıktı

Türkiye'nin uzaya yönelik çalışmaları hız kazanırken, kamunun bu alana yönelik Ar-Ge harcamalarının tutarı 2014-2018 yıllarını kapsayan 5 yıllık dönemde 160,2 milyon lira oldu.

2023 hedefleri çerçevesinde uzay alanında ihtiyaç duyulan kabiliyetleri kazanmak için çalışmalarını yoğunlaştıran Türkiye, bu alana yönelik Ar-Ge ve yatırım faaliyetlerine de büyük önem veriyor.

Bu kapsamda, kamunun Ar-Ge faaliyetlerine yönelik harcamalarda uzayın keşfi ve kullanımı da diğer bir harcama grubu olarak öne çıkıyor. Devletin uzayın keşfi ve kullanımı için yaptığı harcamalar, askeri amaç dışı uzayın bilimsel keşfi, uygulamalı araştırma programları, roket sistemleri, uzay laboratuvarları ve uzay yolculuğu gibi konuyla ilgili tüm Ar-Ge çalışmalarını kapsıyor.

Türkiye'nin uzaya dair araştırmaları 13 Aralık 2018'de kurulan Türkiye Uzay Ajansı ile kurumsal bir zemin kazanırken, Milli Uzay Programı'na yönelik çalışmalar da yoğun bir şekilde devam ediyor.

- Uzay için 160 milyon liralık Ar-Ge harcaması yapıldı

AA muhabirinin Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerinden derlediği bilgilere göre, kamunun uzayın keşfi ve kullanımı için yaptığı Ar-Ge harcamaları, 2014-2018 yıllarını kapsayan 5 yıllık dönemde 160 milyon 209 bin 989 lirayı buldu.

Kamunun bu alanda yaptığı Ar-Ge harcaması 2014'te 12 milyon 918 bin 200 lira olarak hesaplanırken, bu tutar geçen yıl 60 milyon 956 bin 607 lira oldu. Böylece kamunun uzaya yönelik Ar-Ge harcamaları son 5 yılda 5 katına çıktı.

Geçen yıl uzayın keşfi ve kullanımına yönelik yapılan cari harcamalar 54 milyon 470 bin 848 lira olarak kayıtlara geçerken, makine teçhizatı, sabit tesis, bilgisayar yazılımları ve fikri mülkiyet harcamalarını içeren yatırım harcamaları ise 6 milyon 485 bin 760 lira seviyesinde gerçekleşti.

- Uzay ve havacılıkta 4,8 milyar liralık yatırıma teşvik

Öte yandan, Türkiye'nin son dönemde havacılık ve uzay alanında hayata geçirilmesi planlanan yatırımlara da dikkati çekici miktarda teşvik sağlandı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı verilerine göre, hava ve uzay taşıtları imalatıyla tarifesiz hava yolu ve uzay taşımacılığı alanlarındaki yatırımlara yönelik sağlanan teşvikler son 5 yılda sabit yatırım tutarı toplam 4 milyar 796 milyon lira olan 41 projeye yatırım teşvik belgesi verildi. Bu projeler tamamlandığında 3 bin 186 kişiye istihdam sağlanması planlandı.

TÜİK verilerine göre, 2014-2018 döneminde uzayın keşfi ve kullanımı için yapılan genel devlet Ar-Ge harcamaları şöyle:

Ar-Ge Harcaması
2014 12.918.200
2015 18.215.028
2016 26.970.493
2017 41.149.661
2018 60.956.607
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
NASA Türk çiftin uzay aracını seçti
12 Aralık 2019 09:50		 İşte 420 bin TL'lik Apple
11 Aralık 2019 13:23
Türkiye'nin yüksek teknoloji ihracatı 5 milyar dolara yaklaştı
10 Aralık 2019 15:36		 Türk girişimcinin ürettiği gözlük, felçlilerin umudu oldu
10 Aralık 2019 14:11
Samsun'da 3 yıl önce GPS takip cihazı takılan turna geri döndü
10 Aralık 2019 10:30		 WhatsApp o telefonların fişini çekiyor
10 Aralık 2019 09:58
Yol çizgi boyalarının ömrü grafen teknolojisiyle artacak
09 Aralık 2019 22:53		 Afetlerde hayatımızı 'yerli uygulamalar' kurtaracak
09 Aralık 2019 22:28
TEKNOFEST 2020 Gaziantep'te düzenlenecek
09 Aralık 2019 19:12		 Yapay zeka doktorların en büyük yardımcısı olacak
08 Aralık 2019 11:09
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
14:36 - Faiz indirimi sonrası dolar düşüşte14:33 - AK Partili Dağ'dan CHP'ye 'asansör rantı' soruları14:30 - Hemşire ebe yardımcıları 2019/7 KPSS'ye başvurabilecek mi?14:28 - Çavuşoğlu: İsrail hayalini hiçbir zaman gerçekleştiremeyecek14:26 - Eşini döverek öldüren astsubay, meslekten ihraç edilip, mahkeme kararıyla dönmüş14:24 - 112'ye 'Tavuğumu hastaneye götürebilir misiniz' telefonu14:21 - Süleyman Soylu siyasetçi olmasaydı ne yapmak isterdi14:20 - FETÖ'den 12,5 yıl hapisle aranan uzman çavuş yakalandı14:15 - Görevden uzaklaştırılan Kızıltepe Belediye Başkanı gözaltına alındı14:15 - İlker Başbuğ'dan Libya anlaşması çıkışı
14:14 - Bolu Dağı Tüneli, teknik kontrol nedeniyle trafiğe kapatıldı14:13 - Sadece şikayet yayınlayan internet sitelerine kötü haber14:10 - KPSS 2019/7'de, en çok ilgi çeken 10 kadro14:08 - 2019-YDUS giriş belgeleri açıklandı14:01 - Merkez Bankası, faizde yine indirime gitti14:00 - Bakan Kurum: Üreteceğimiz konut sayısının 12 katı başvuru aldık13:56 - Genç YouTuber, arkadaşını öldürdü13:53 - 'Şırınga çikolata' firması: Adli Tıp raporunu bekliyoruz
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2019 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Milletvekillerinin, araçlarına çakar takmalarını doğru buluyor musunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Şırıngalı çikolatadan bir ölüm haberi daha
Memurun gözü 3600 ek göstergede
Ahmet Davutoğlu'nun partisinin ismi kesinleşti
Faizler düştü! Bankalar kredi yarışında
Merkez Bankası, faizde yine indirime gitti
Tamer Karadağlı: Haluk Bilginer'in ödülünün ekmeğini ben yiyeceğim herhalde
Türkiye'nin tek trafik lambası olmayan ilde artık trafik lambası var
Kantin lobisi Mert'in canından önemli miydi!
Kurumsal alım tarihleri birbirine yakın olduğu için kadrolar boş kalacak
Erdoğan, 100 bin sosyal konut projesinin detaylarını açıkladı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
özlemek 2
alican 3
tavla 4
2020 3
Allah'in yozgatlisi 3
nerelisin 1
Bana nobel ödülü verilirse almam 4
asgari ücret tespit komisyonu 1
bir yanlışlık olmalı 1
ön izleme 2
SON İLANLAR
İstanbul Büyükşehir Belediyesi 420 sözleşmeli personel alacak
Amasya Taşova SYDV Personel Alım İlanı
Esenköy Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Geyikli Belediyesi İşçi Alım İlanı
Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi 25 İşçi Alacak
Merzifon Belediyesi İşçi Alım İlanı
İstanbul Medeniyet Üniversitesi Engelli İşçi Alım İlanı
TEMSAN Engelli İşçi Alım İlanı
Konya Bozkır Belediyesi 1 İşçi Alacak
Kars Sarıkamış Dağ Truzim 5 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam