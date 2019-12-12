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Bakan Kurum: Üreteceğimiz konut sayısının 12 katı başvuru aldık

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: Üreteceğimiz konut sayısının 12 katı başvuru aldık. Vatandaşımızın bu yoğun talebi karşısında Edirne'den Hakkari'ye 81 ilimizde inşa edeceğimiz yıllık konut sayısını 50 binden, yıllık 100 bine çıkarıyoruz"
 12 Aralık 2019 14:00
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Bakan Kurum: Üreteceğimiz konut sayısının 12 katı başvuru aldık

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Kentsel dönüşümde 2023 yılı hedefimiz 1,5 milyon konutun dönüşümünü sağlamak. Şehirlerimize gittik, tespitlerimizi yaptık. 81 ilimizde acil öncelikli dediğimiz 1,5 milyon konutun dönüşümünü başlattık ve bu çerçevede her yıl 300 bin konutu dönüştüreceğiz." dedi.

Bakan Kurum, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen "100 Bin Sosyal Konut Projesi" Tanıtım Toplantısı'nda konuştu.

Bakanlık olarak, 31 Mart Yerel Seçimler Manifestosu'nda yer alan hedef ve stratejilere göre hareket ettiklerini belirten Kurum, 70'e yakın ilde yüzlerce projeyi yerinde incelediklerini dile getirdi.

Kurum, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ruhuna uygun olarak, toplumun her kesimiyle istişarelerde bulunarak, şehirlerin geleceğine dair önemli kararlar aldıklarını söyledi.

Toplu Konut İdaresinin (TOKİ) gece gündüz demeden 850 bin bağımsız bölüm ürettiğini bildiren Kurum, sosyal donatılarıyla 1 milyonun üzerinde bağımsız bölümün inşasını gerçekleştirdiklerini, bu süreçte ev alamayan, dar gelirli vatandaşlara umut olmak için, 3,5 milyon kişiyi "sıcak ve mutlu" yuvalarına kavuşturduklarını anlattı.

Engellilere öncelik tanıdıklarını, engelli çocukların geleceğe neşeyle ve güvenle bakmaları için özel parklarla engelsiz yaşam merkezleri inşa ettiklerini dile getiren Kurum, tüm konut projelerinde şehit ailelerine ve gazilere de öncelik tanıdıklarını ifade etti.

Bakan Kurum, "Kentsel dönüşümde 2023 yılı hedefimiz 1,5 milyon konutun dönüşümünü sağlamak. Şehirlerimize gittik, tespitlerimizi yaptık. 81 ilimizde acil öncelikli dediğimiz 1,5 milyon konutun dönüşümünü başlattık ve bu çerçevede her yıl 300 bin konutu dönüştüreceğiz. Bu konutların yüzde 15'ini Bakanlığımız Toplu Konut İdaresi eliyle yapacak, kalan konutları da belediyelerimize ve özel sektörümüze destek olmak suretiyle gerçekleştireceğiz." diye konuştu.

2019'da, 25 bini İstanbul'da olmak üzere 65 bin konutun dönüşümüne başladıklarını belirten Kurum, bu projelerde yatay mimariyi esas alındığını aktardı.

- Yeşil alan miktarı artacak

"81 ile 81 milyon metrekarelik Millet Bahçesi" projesiyle çalışmaları başlattıklarını anımsatan Kurum, "Bugün sadece illerimizde değil, ilçelerimizde, beldelerimizde onlarca yeni Millet Bahçesi projeleri yapıyor, şehirlerimizin yeşil alan miktarını artıracak, 8 metrekareden 15 metrekareye gelişmiş ülkeler seviyesine çıkaracak adımları da atmaya gayret gösteriyoruz." dedi.

Murat Kurum, Endonezya, Sri Lanka, Pakistan ve Somali'nin ardından Arnavutluk için de seferber olduklarını vurgulayarak, "TOKİ gerçekleştirmiş olduğu tüm bu projeler sayesinde, sadece bina yapan bir kurum olmaktan çıkmış, bugün Türkiye'nin ve dünyanın en önemli sosyal hizmet kurumlarından biri haline gelmiştir." ifadelerini kullandı.

Mart ayında başlatılan 50 bin konut projesi için 638 bin kişinin başvuru yapıldığına dikkati çeken Kurum, "Üreteceğimiz konut sayısının 12 katı başvuru aldık. Şimdi hedefimizi bir üst noktaya taşıdık. Vatandaşımızın bu yoğun talebi karşısında Edirne'den Hakkari'ye 81 ilimizde inşa edeceğimiz yıllık konut sayısını 50 binden, yıllık 100 bine çıkarıyoruz." diye konuştu.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, yöresel dokuya ve yatay mimariye uygun, mahalle kültürünü ve komşuluk ilişkilerini yaşatan, enerji verimli ve sıfır atık uyumlu projeleri hayata geçireceklerine işaret ederek, şunları kaydetti:

"Atıklarını kaynağında ayrıştırmak suretiyle geri dönüşümdeki oranımızı da artıracağız. Sosyal konutlarımızın inşasına 2020 yılının ilk çeyreğinde başlayıp en kısa sürede tamamlamak istiyoruz. İnşallah bu projeyle, işçiden memura, ev hanımından esnafa milletimizin tüm kesimleri, özellikle de dar gelirli vatandaşlarımız, sabit taksit, düşük peşinat ve uzun vade imkanlarıyla ev sahibi olabilecekler."

Anadolu Ajansı
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