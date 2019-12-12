Üniversite, gündeme getirilen ilanlarından birini iptal edebildi!
|12 Aralık 2019 14:50
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memurlar.net'te, 09 Aralık 2019 tarinde "Üniversitenin Dört Kadrosu Kişiye Özel" başlığıyla yayımlanan haberde; Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi tarafından ilan edilen öğretim görevlisi kadrolarında, kişiye özel ve mevzuata aykırı şartların mevcut olduğuna dikkat çekilerek, ilanların gözden geçirilmesinde fayda olduğu gündeme getirilmişti.,
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi tarafından 12 Aralık 2019 tarihli Resmi Gazete'de yayımlattırılan iptal ilanı söz konusu kadrolardan birisi iptal edilmiştir.
İŞTE İPTAL İLANI
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