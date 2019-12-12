2019-YDUS giriş belgeleri açıklandı
ÖSYM Başkanlığı, 22 Aralık 2019 tarihinde uygulanacak olan 2019 Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavına (2019-YDUS) başvuran adayların, sınav giriş belgelerini yayımladı
|12 Aralık 2019 14:08
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ÖSYM Başkanlığı'ndan yapılan duyuru;
DUYURU
(12 Aralık 2019)
2019-YDUS Sınava Giriş Belgeleri Açıklandı
22 Aralık 2019 tarihinde uygulanacak olan 2019 Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavına (2019-YDUS) başvuran adayların, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemi tamamlanmıştır. Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesine ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden 12 Aralık 2019 tarihinde saat 14.00'ten itibaren T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile edinebileceklerdir.
DİKKAT!
22 Aralık 2019 tarihinde uygulanacak olan 2019-YDUS için adaylar, saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacaktır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
ÖSYM BAŞKANLIĞI
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