KPSS 2019/7'de, en çok ilgi çeken 10 kadro		 
Karizmatik kışlık kazak ve hırka seçimleri		 
Merkez Bankası, faizde yine indirime gitti		 
'Şırınga çikolata' firması: Adli Tıp raporunu bekliyoruz		 
Hakim ve savcı adaylarına 70 puan şartı getirildi		 
Lamborghini Aventador SVJ 6 km'lik yolda 338 km hıza ulaştı Video		 
İşte Abdülhamid Han'ın şahsi kılıcı ve kamçısı! Foto Galeri		 
Advertisement
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

2019-YDUS giriş belgeleri açıklandı

ÖSYM Başkanlığı, 22 Aralık 2019 tarihinde uygulanacak olan 2019 Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavına (2019-YDUS) başvuran adayların, sınav giriş belgelerini yayımladı
 12 Aralık 2019 14:08
Yazdır
2019-YDUS giriş belgeleri açıklandı

ÖSYM Başkanlığı'ndan yapılan duyuru;

DUYURU

(12 Aralık 2019)

2019-YDUS Sınava Giriş Belgeleri Açıklandı

22 Aralık 2019 tarihinde uygulanacak olan 2019 Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavına (2019-YDUS) başvuran adayların, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemi tamamlanmıştır. Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesine ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden 12 Aralık 2019 tarihinde saat 14.00'ten itibaren T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile edinebileceklerdir.

DİKKAT!

22 Aralık 2019 tarihinde uygulanacak olan 2019-YDUS için adaylar, saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacaktır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

ÖSYM BAŞKANLIĞI


Temel Kurallar
Memurlar.Net
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
ÖSYM Başkanı: KPSS tercihleri 19 Aralık'ta sona erecek
11 Aralık 2019 21:02		 YDS/3 cevap kağıtları ve aday cevapları erişime açıldı
11 Aralık 2019 12:08
Diş Hekimliği Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı sonuçları açıklandı
09 Aralık 2019 14:40		 Kaymakamlık sınavı cevap kağıtları erişime açıldı
03 Aralık 2019 17:16
ALES cevap kağıtları yayımlandı
03 Aralık 2019 17:10		 ALES sonuçları açıklandı
03 Aralık 2019 16:34
YDS/3 soru ve cevap anahtarı yayımlandı
02 Aralık 2019 15:25		 ALES/3 soru ve cevapları yayımlandı
18 Kasım 2019 16:39
ÖSYM 2020 sınav takvimini açıkladı... İşte KPSS, ÖABT, ALES, YDS ve YKS'nin yapılacağı tarihler
18 Kasım 2019 10:52		 Hazırlıkta başarısız olanların yerleştirme sonuçları açıklandı
08 Kasım 2019 11:12
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
14:36 - Faiz indirimi sonrası dolar düşüşte14:33 - AK Partili Dağ'dan CHP'ye 'asansör rantı' soruları14:30 - Hemşire ebe yardımcıları 2019/7 KPSS'ye başvurabilecek mi?14:28 - Çavuşoğlu: İsrail hayalini hiçbir zaman gerçekleştiremeyecek14:26 - Eşini döverek öldüren astsubay, meslekten ihraç edilip, mahkeme kararıyla dönmüş14:24 - 112'ye 'Tavuğumu hastaneye götürebilir misiniz' telefonu14:21 - Süleyman Soylu siyasetçi olmasaydı ne yapmak isterdi14:20 - FETÖ'den 12,5 yıl hapisle aranan uzman çavuş yakalandı14:15 - Görevden uzaklaştırılan Kızıltepe Belediye Başkanı gözaltına alındı14:15 - İlker Başbuğ'dan Libya anlaşması çıkışı
14:14 - Bolu Dağı Tüneli, teknik kontrol nedeniyle trafiğe kapatıldı14:13 - Sadece şikayet yayınlayan internet sitelerine kötü haber14:10 - KPSS 2019/7'de, en çok ilgi çeken 10 kadro14:08 - 2019-YDUS giriş belgeleri açıklandı14:01 - Merkez Bankası, faizde yine indirime gitti14:00 - Bakan Kurum: Üreteceğimiz konut sayısının 12 katı başvuru aldık13:56 - Genç YouTuber, arkadaşını öldürdü13:53 - 'Şırınga çikolata' firması: Adli Tıp raporunu bekliyoruz
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2019 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Milletvekillerinin, araçlarına çakar takmalarını doğru buluyor musunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Şırıngalı çikolatadan bir ölüm haberi daha
Memurun gözü 3600 ek göstergede
Ahmet Davutoğlu'nun partisinin ismi kesinleşti
Faizler düştü! Bankalar kredi yarışında
Merkez Bankası, faizde yine indirime gitti
Tamer Karadağlı: Haluk Bilginer'in ödülünün ekmeğini ben yiyeceğim herhalde
Türkiye'nin tek trafik lambası olmayan ilde artık trafik lambası var
Kantin lobisi Mert'in canından önemli miydi!
Kurumsal alım tarihleri birbirine yakın olduğu için kadrolar boş kalacak
Erdoğan, 100 bin sosyal konut projesinin detaylarını açıkladı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
dış güçler 1
alican 3
11.12.2019 psg vs galatasaray maçı 6
2020 3
özlemek 2
ön izleme 2
asgari ücret tespit komisyonu 1
Allah'in yozgatlisi 3
yeni yıldan beklentiler 5
tavla 4
SON İLANLAR
İstanbul Büyükşehir Belediyesi 420 sözleşmeli personel alacak
Amasya Taşova SYDV Personel Alım İlanı
Esenköy Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Geyikli Belediyesi İşçi Alım İlanı
Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi 25 İşçi Alacak
Merzifon Belediyesi İşçi Alım İlanı
İstanbul Medeniyet Üniversitesi Engelli İşçi Alım İlanı
TEMSAN Engelli İşçi Alım İlanı
Konya Bozkır Belediyesi 1 İşçi Alacak
Kars Sarıkamış Dağ Truzim 5 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam