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2019 \ 2019/7 KPSS Tercihleri (Sağlık Bakanlığı)

KPSS 2019/7'de, en çok ilgi çeken 10 kadro

2019/7'de en çok ilgiyi İzmir, İstanbul ve Bursa'ya açılan kontenjanlar çekiyor
 12 Aralık 2019 14:10
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KPSS 2019/7'de, en çok ilgi çeken 10 kadro

KPSS 2019/7 tercih kılavuzu dün yayınlanmıştı. Tercihler 13 ila 19 Aralık tarihleri arasında alınacak. 2019/7 ile Sağlık Bakanlığı'na toplamda 8 bin 845 personel alınacak.

2019/7'de en çok ilgiyi İzmir, İstanbul ve Bursa'ya açılan kontenjanlar çekiyor.

İşte en çok ilgi çeken 10 kadro

Kodu Kurum Ünvan İl Kontenjan
317735104 T.C. Sağlık Bakanlığı Sbü İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi

4605 Aşağıdaki lisans programlarından birinden mezun olmak.
3204 - Hemşirelik
3205 - Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri
3297 - Sağlık Memurluğu
Hemşire İzmir 47
333740111 T.C. Sağlık Bakanlığı Sbü Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi

4605 Aşağıdaki lisans programlarından birinden mezun olmak.
3204 - Hemşirelik
3205 - Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri
3297 - Sağlık Memurluğu
Hemşire İstanbul 125
338846609 T.C. Sağlık Bakanlığı Sbü Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi

4605 Aşağıdaki lisans programlarından birinden mezun olmak.
3204 - Hemşirelik
3205 - Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri
3297 - Sağlık Memurluğu
Hemşire Bursa 76
334570105 T.C. Sağlık Bakanlığı Sbü İstanbul Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi

4605 Aşağıdaki lisans programlarından birinden mezun olmak.
3204 - Hemşirelik
3205 - Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri
3297 - Sağlık Memurluğu
Hemşire İstanbul 56
317735406 T.C. Sağlık Bakanlığı Sbü İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi

4605 Aşağıdaki lisans programlarından birinden mezun olmak.
3204 - Hemşirelik
3205 - Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri
3297 - Sağlık Memurluğu
Hemşire İzmir 42
365169812 T.C. Sağlık Bakanlığı Ankara Şehir Hastanesi

4605 Aşağıdaki lisans programlarından birinden mezun olmak.
3204 - Hemşirelik
3205 - Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri
3297 - Sağlık Memurluğu
Hemşire Ankara 93
317712408 T.C. Sağlık Bakanlığı Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi

4605 Aşağıdaki lisans programlarından birinden mezun olmak.
3204 - Hemşirelik
3205 - Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri
3297 - Sağlık Memurluğu
Hemşire Balıkesir 25
369065313 T.C. Sağlık Bakanlığı Bursa Şehir Hastanesi

4605 Aşağıdaki lisans programlarından birinden mezun olmak.
3204 - Hemşirelik
3205 - Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri
3297 - Sağlık Memurluğu
Hemşire Bursa 71
365619506 T.C. Sağlık Bakanlığı Eskişehir Şehir Hastanesi

4605 Aşağıdaki lisans programlarından birinden mezun olmak.
3204 - Hemşirelik
3205 - Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri
3297 - Sağlık Memurluğu
Hemşire Eskişehir 24
234670101 T.C. Sağlık Bakanlığı Bayrampaşa Devlet Hastanesi

3007 Aşağıdaki önlisans programlarından birinden mezun olmak.
1106 - Anestezi
6107 - Anestezi Teknikerliği
Sağlık Teknikeri (Anestezi) İstanbul 2

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