KPSS 2019/7'de, en çok ilgi çeken 10 kadro
2019/7'de en çok ilgiyi İzmir, İstanbul ve Bursa'ya açılan kontenjanlar çekiyor
|12 Aralık 2019 14:10
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KPSS 2019/7 tercih kılavuzu dün yayınlanmıştı. Tercihler 13 ila 19 Aralık tarihleri arasında alınacak. 2019/7 ile Sağlık Bakanlığı'na toplamda 8 bin 845 personel alınacak.
2019/7'de en çok ilgiyi İzmir, İstanbul ve Bursa'ya açılan kontenjanlar çekiyor.
İşte en çok ilgi çeken 10 kadro
|Kodu
|Kurum
|Ünvan
|İl
|Kontenjan
|317735104
|T.C. Sağlık Bakanlığı Sbü İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi
|Hemşire
|İzmir
|47
|333740111
|T.C. Sağlık Bakanlığı Sbü Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma
Hastanesi
|Hemşire
|İstanbul
|125
|338846609
|T.C. Sağlık Bakanlığı Sbü Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi
|Hemşire
|Bursa
|76
|334570105
|T.C. Sağlık Bakanlığı Sbü İstanbul Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma
Hastanesi
|Hemşire
|İstanbul
|56
|317735406
|T.C. Sağlık Bakanlığı Sbü İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi
|Hemşire
|İzmir
|42
|365169812
|T.C. Sağlık Bakanlığı Ankara Şehir Hastanesi
|Hemşire
|Ankara
|93
|317712408
|T.C. Sağlık Bakanlığı Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi
|Hemşire
|Balıkesir
|25
|369065313
|T.C. Sağlık Bakanlığı Bursa Şehir Hastanesi
|Hemşire
|Bursa
|71
|365619506
|T.C. Sağlık Bakanlığı Eskişehir Şehir Hastanesi
|Hemşire
|Eskişehir
|24
|234670101
|T.C. Sağlık Bakanlığı Bayrampaşa Devlet Hastanesi
|Sağlık Teknikeri (Anestezi)
|İstanbul
|2
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