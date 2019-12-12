KPSS 2019/7'de, en çok ilgi çeken 10 kadro		 
Karizmatik kışlık kazak ve hırka seçimleri		 
Merkez Bankası, faizde yine indirime gitti		 
'Şırınga çikolata' firması: Adli Tıp raporunu bekliyoruz		 
Hakim ve savcı adaylarına 70 puan şartı getirildi		 
Lamborghini Aventador SVJ 6 km'lik yolda 338 km hıza ulaştı Video		 
İşte Abdülhamid Han'ın şahsi kılıcı ve kamçısı! Foto Galeri		 
Advertisement
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Sadece şikayet yayınlayan internet sitelerine kötü haber

Ankara'da bir şirket, firma ve markalar hakkında yalnızca olumsuz yorumların yapılabildiği tüketici şikayet sitesine dava açtı. Mahkeme, söz konusu şirketin logo, isim, içerik ve şikayetlerin siteden tedbiren kaldırılmasına karar verdi.
 12 Aralık 2019 14:13
Yazdır
Sadece şikayet yayınlayan internet sitelerine kötü haber

Tüketiciler, tüketici şikayet sitelerine girip firmalar ve markalar hakkında çeşitli şikayetlerini dile getirebiliyorlar.

Ancak Ankara'da açılan dava, bu durumun önüne geçebileceği ve tüketici şikayet siteleri hakkında emsal teşkil edebileceği ihtimalini doğurdu.

Şirket sahibi, firma ve markalar hakkında yalnızca olumsuz yorumların yapılabildiği tüketici şikayet sitesine dava açtı.

Mahkeme ise şirketin logo, isim ve içeriklerinin tedbiren kaldırılmasına karar verdi. Konu hakkında bilgi veren Avukat Ayşegül Zengin, "Tüketici şikayetlerinin sitede görünür olmaya devam etmesi, firma için örneğin 5 sene sonra bile marka itibarını zedeleme noktasına ulaşabiliyor. Şikayetler görünür olmaya devam ettiği sürece firmalar kendilerini aklamak zorunda kalıyorlar. Bunun internetteki etkisi çok büyük. Dolayısıyla burada sorguladığımız nokta şuydu; bu yapılabilir mi? Firmanın izni olmadan, onu sadece karalamaya, sadece şikayete ya da sadece olumsuz yorum yapmaya izin veren bir uygulama olabilir mi? Bu konuda da mahkemeye bir başvurumuz oldu. Bu başvurumuzun büyük oranda haklı görüldüğünü söyleyebiliriz. Başvurumuz sonucunda firma hakkında tüm logo, isim, içerik ve şikayetler tedbiren kaldırıldı" diye konuştu. Zengin, mahkemenin devam ettiğini bildirdi.

"Müşteriniz olmayabilir veya rakip firma olabilir"
Söz konusu sitelerde, tüketiciler tarafından bir marka veya bir firma hakkında yorum yapıldığında herhangi bir denetleme mekanizmasının bulunmadığına dikkat çeken Zengin, "Markanız hakkında yorum yazan kişi sizin müşteriniz olmaya da bilir, hatta sizin rakip firmanız da olabilir. Müvekkilim deneme amaçlı kendi firması hakkında şikayet yazmak istediğinde şirket maili ile denemesine rağmen bu şikayeti yazabildi. Hatta, tüketiciler şikayetlerini yazmaya kalktıklarında site tarafından daha olumsuz yorum yapmaları için yönlendirildiklerini de gördük. Tüketiciler her ne kadar hak arama gerekçesiyle ya da iyi niyetle yorum yapsa da tüketici şikayet siteleri tarafından bu yorumlar firmalara bir koz olarak kullanılabiliyor. Onların marka itibarını kaybetmeleri karşısında bir çıkar elde etme durumu olduğunu görüyoruz. Bu davanın çok önemli bir noktaya temas ettiğini düşünüyoruz" ifadelerine yer verdi.

"Bu siteler, bir yargılama veya çözüm merci'i olarak görülmemeli"
Tüketicilerin hak arama gayesiyle yorum yaptığını ancak bu konuda tüketiciler için birçok yargısal yol olduğunu belirten Zengin, tüketicilerin tüketici hakem heyetlerine veya tüketici mahkemelerine başvurabileceğini söyledi. Şikayet sitelerine yazılan şikayetlerin çözümlenmesinin hiçbir zaman hukuki olmadığını vurgulayan Zengin, sözlerini şöyle sürdürdü: "Sadece müşteriyi memnun etmeye yönelik bir takım adımlar atılabilir ancak gerçek bir mağduriyet varsa bunun hakkının hukuk yoluyla aranması gerekir. Bu noktada tüketicilere sağlanan birçok seçenek olduğunu görüyoruz. Bu siteler, bir yargılama veya çözüm merci'i olarak görülmemeli.

"Yorum yapılabilen diğer siteler arasında fark var"
Öte yandan tüketici şikayet siteleriyle, tüketicilerin çeşitli yorumlar yapabildiği online alışveriş siteleri arasında fark olduğunu kaydeden Zengin, "Birçok internet sitesinde tüketicilerin yorum yazdığını görüyoruz. Fakat bu yorumlar hem olumsuz hem olumlu yorumlanabiliyor. Burada bir değerlendirme söz konusu. Ancak tüketici şikayet sitelerinde işin rengi daha farklı. Orada sadece olumsuz yoruma yer verilmesi, sadece şikayete yer verilmesi, hiçbir denetlemenin olmaması, bu yazılanların da markaların itibarına yönelik tehdit olarak sunulması uygulamayı başka bir noktaya taşıyor. Biz marka konusunda önemli bir ihlal yapıldığını düşünüyoruz" dedi.

Daha önce emsal karar verilmişti
Zengin, 2015 yılında tüketici şikayet siteleri hakkında emsal bir kararın daha verildiğini hatırlatarak şunları aktardı:

"Firmalar, şikayetler üzerine tüketici şikayet sitelerine cevap vermek istediğinde site tarafından üyelik ücreti yaptırımı ile karşı karşıya kalıyorlardı. Firmalar, markalar kendi haklarında yazılanlara bir açıklama getirebilmek ya da kendileri hakkında şikayette bulunan kişinin gerçekten müşterisi olup olmadığını öğrenmek istediğinde bu sitelere üye olmak zorunda kalıyorlardı ve bu üyelikler de ücretliydi. Bunun haksız rekabet teşkil ettiğini düşünerek 2013 yılında mahkemeye başvuruda bulunduk. Başvurumuz kabul edildi ver 2015 yılında Yargıtay incelemesinden geçerek kesinleşti. Bu davayla birlikte tüketici şikayet sitelerinin marka ve firmalardan üyelik ücreti talebinin haksız olduğunu, böyle bir talepte bulunamayacaklarını kanıtlamış olduk. Yani hukuken, firmanın kendi hakkında yapılan şikayetlere cevap vermesine engel bir durum olmaması gerekiyor. Tüketicilerin şikayetleri karşısında firmalara sadece üyelik ücreti talebi yapılmadan üyelik sağlanması aslında sorunu çözmüyor. Bu sebeple bu açtığımız davanın da gelecek sonuca göre emsal teşkil etmesini bekliyoruz."
İhlas Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
YouTube'da 2019'un en popüler videoları belli oldu
11 Aralık 2019 20:09		 WhatsApp'ın arama özelliğine yeni özellikler geliyor
09 Aralık 2019 23:18
77. Altın Küre Ödülleri adayları açıklandı
09 Aralık 2019 19:16		 Fidye yazılımlar yedek verileri hedef alıyor
07 Aralık 2019 17:26
Sanal dünyadaki kelimeler Türkçeleşti: RT sektirme oldu
06 Aralık 2019 13:57		 'Dijital güvenliğiniz için doğru şifre belirleyin'
05 Aralık 2019 21:28
WhatsApp'tan alışveriş dönemi
05 Aralık 2019 09:20		 WhatsApp'tan toplu mesajlara yasak geliyor!
04 Aralık 2019 21:26
Twitter'dan silinecek hesaplarla ilgili yeni açıklama
04 Aralık 2019 19:39		 Medya platformu 'Podcast' yeniden trend olma yolunda
03 Aralık 2019 20:48
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
14:33 - AK Partili Dağ'dan CHP'ye 'asansör rantı' soruları14:28 - Çavuşoğlu: İsrail hayalini hiçbir zaman gerçekleştiremeyecek14:26 - Eşini döverek öldüren astsubay, meslekten ihraç edilip, mahkeme kararıyla dönmüş14:24 - 112'ye 'Tavuğumu hastaneye götürebilir misiniz' telefonu14:21 - Süleyman Soylu siyasetçi olmasaydı ne yapmak isterdi14:20 - FETÖ'den 12,5 yıl hapisle aranan uzman çavuş yakalandı14:15 - Görevden uzaklaştırılan Kızıltepe Belediye Başkanı gözaltına alındı14:15 - İlker Başbuğ'dan Libya anlaşması çıkışı14:14 - Bolu Dağı Tüneli, teknik kontrol nedeniyle trafiğe kapatıldı14:13 - Sadece şikayet yayınlayan internet sitelerine kötü haber
14:10 - KPSS 2019/7'de, en çok ilgi çeken 10 kadro14:08 - 2019-YDUS giriş belgeleri açıklandı14:01 - Merkez Bankası, faizde yine indirime gitti14:00 - Bakan Kurum: Üreteceğimiz konut sayısının 12 katı başvuru aldık13:56 - Genç YouTuber, arkadaşını öldürdü13:53 - 'Şırınga çikolata' firması: Adli Tıp raporunu bekliyoruz13:45 - Eskişehir'de 2 FETÖ sanığına hapis cezası13:42 - Hakim ve savcı adaylarına 70 puan şartı getirildi
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2019 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Milletvekillerinin, araçlarına çakar takmalarını doğru buluyor musunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Şırıngalı çikolatadan bir ölüm haberi daha
Memurun gözü 3600 ek göstergede
Ahmet Davutoğlu'nun partisinin ismi kesinleşti
Faizler düştü! Bankalar kredi yarışında
Merkez Bankası, faizde yine indirime gitti
Tamer Karadağlı: Haluk Bilginer'in ödülünün ekmeğini ben yiyeceğim herhalde
Türkiye'nin tek trafik lambası olmayan ilde artık trafik lambası var
Kantin lobisi Mert'in canından önemli miydi!
Kurumsal alım tarihleri birbirine yakın olduğu için kadrolar boş kalacak
Erdoğan, 100 bin sosyal konut projesinin detaylarını açıkladı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
dış güçler 1
kıdem tazminatı caiz değildir 1
2020 3
makarna 3
Kıdem tazminatı 1
teste tabi tutmak 3
ihlas finans,kombassan holdig,yimpaş,imar bankası ve diğerleri 1
ali ihsan yavuz 3
Allah'in yozgatlisi 3
ben hep doğruları söylerim 2
SON İLANLAR
İstanbul Büyükşehir Belediyesi 420 sözleşmeli personel alacak
Amasya Taşova SYDV Personel Alım İlanı
Esenköy Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Geyikli Belediyesi İşçi Alım İlanı
Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi 25 İşçi Alacak
Merzifon Belediyesi İşçi Alım İlanı
İstanbul Medeniyet Üniversitesi Engelli İşçi Alım İlanı
TEMSAN Engelli İşçi Alım İlanı
Konya Bozkır Belediyesi 1 İşçi Alacak
Kars Sarıkamış Dağ Truzim 5 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam